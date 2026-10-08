Potvrđena optužnica: Izopćeni fratar pred sudom zbog veličanja Slobodana Praljka

"Optuženi se tereti da je veličao osobu pravomoćno osuđenu presudama ICTY-a za kaznena djela zločina protiv čovječnosti i ratne zločine, čime je počinio kazneno djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti iz članka 145a. stavak 6. Kaznenog zakona BiH. Sud BiH potvrdio je optužnicu", naveli su iz Tužiteljstva BiH dodajući kako će istraga u ovom predmetu biti nastavljena s ciljem otkrivanja osoba koje su izvršile nezakonito postavljanje spomenika Praljku.