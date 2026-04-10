Mostar: Građani spriječili uklanjanje murala Slobodanu Praljku

Radnici komunalnog poduzeća iz Mostara u petak nisu uspjeli ukloniti mural posvećen haaškom osuđeniku generalu HV-a i HVO-a Slobodanu Praljku u južnom dijelu Mostara, budući da su se tamo skupili mještani, a ispred objekta na kojem se nalazio mural bilo je parkirano vozilo.

Kada su uz pratnju policije radnici komunalnog poduzeća došli u naselje Ortiješ dočekalo ih je desetak mještana.

Ispred objekta na kojemu je s jedne strane nacrtan lik generala Praljka te poruka 'Pravi Hrvat ne umire nikada', a s druge oznake navijačke skupine Ultrasa, bilo je parkirano osobno vozilo njemačkih registracijkih oznaka.

Budući da nisu mogli ukloniti mural, radnici su se ubrzo vratili u sjedište tvrtke, a nedugo nakon toga razišli su se i građani. Sve je proteklo bez incidenata.

General Slobodan Praljak jedan je od šestorice bivših dužnosnika HercegBosne kojega je Haaški sud osudio na 20-godišnju zatvorsku kaznu zbog ratnih zločina počinjenih nad bošnjačkim civilima.

Nakon što je izrečena osuđujuća kazna on je u sudnici Međunarodnog kaznenog suda za ratne zločine počinjene na tlu bivše Jugoslavije ispio otrov i preminuo.

Uklanjanje murala ranije je zatražio Sanel Kajan, zastupnik Demokratske fronte Željka Komšića u Parlamentu Federacije BiH. Naveo je kako isticanje osoba pravomoćno osuđenih za ratne zločine predstavlja kazneno djelo prema zakonodavstvu Bosne i Hercegovine.

Nakon što nije uspjelo uklanjanje murala ponovno se Kajan oglasio na svome profilu na Facebooku navodeći da “država ne smije ustuknuti pred veličanjem ratnih zločinaca”, te je pozvao institucije da sankcioniraju osobe koje su spriječile uklanjanje murala generalu Praljku.

Sam Kajan je ranije bio kazneno prijavljivan tužiteljstvima zbog svojih istupa koji se odnose na negiranje ratnih zločina počinjenih nad hrvatskim zatočenicima u logoru u Mostaru.

Za zločine u IV. Osnovnoj školi osuđeno je ukupno osam bivših pripadnika bošnjačke Armije BiH na ukupno 18,5 godina zatvora.