Preminuo general Morillon, čovjek koji je 1993. obećao zaštitu Srebreničanima

U srpnju 1995. godine, više od dvije godine nakon Morillonova odlaska, u Srebrenici je počinjen genocid nad Bošnjacima. Na suđenju Slobodanu Miloševiću Morillon je svjedočio da ga je upozoravao na glad i tragediju koja će uslijediti ako se ne izvrši pritisak na vojsku bosanskih Srba.