zapovjednik unprofora
Preminuo general Morillon, čovjek koji je 1993. obećao zaštitu Srebreničanima
General Philippe Morillon, bivši zapovjednik snaga Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini, preminuo je u četvrtak, 29. siječnja, u 90. godini života, objavili su Francuska kopnena vojska i ministrica obrane Catherine Vautrin
Obećao da je Srebrenica pod zaštitom UN-a
U BiH je ostao upamćen po obećanju da je Srebrenica pod zaštitom UN-a, iako je samo dvije godine kasnije ondje počinjen genocid.
Morillon je kao zapovjednik UNPROFOR-a posjetio Srebrenicu 11. ožujka 1993. godine. Grad je tada bio opkoljen, prenapučen s oko 30.000 ljudi, uglavnom izbjeglica iz okolnih mjesta, bez hrane, vode, lijekova i struje, pod stalnim granatiranjem i s kontinuiranim civilnim žrtvama.
Nakon sastanaka s lokalnim vlastima, Morillon je pokušao napustiti grad, no okupljeno mnoštvo, pretežno žene i djeca, blokiralo je njegov odlazak ispred zgrade pošte. Akciju je predvodila Fatima Husejnović, osnivačica i predsjednica ratnog Aktiva žena Srebrenice. Ubrzo je nekoliko tisuća ljudi okružilo transporter UN-a, noseći transparente s porukama poput „Spasi nas, umiremo!“.
L’armée de Terre a appris avec tristesse le décès du général Philippe Morillon.— Chef d'état-major de l'armée de Terre (@CEMAT_FR) January 29, 2026
Grand serviteur de la France, il incarna en Bosnie la volonté de la communauté internationale de protéger les populations civiles.
Son engagement et son sens du devoir resteront dans la mémoire de… pic.twitter.com/94SK8anDAn
Žene Srebrenice Morillona držale pod stalnim nadzorom
Suočen s očajem civila, Morillon se vratio u zgradu pošte gdje je održan novi sastanak. Fatima Husejnović iznijela je zahtjeve za obustavom vatre, otvaranje zračnog koridora, evakuaciju ranjenih i bolesnih te redovite konvoje s hranom i lijekovima. Žene su generala narednih dana držale pod stalnim nadzorom kako ne bi napustio grad.
Nekoliko dana kasnije Morillon se s prozora pošte obratio okupljenima riječima: „Vi ste sada pod zaštitom UN-a.“ U Srebrenici je ostao gotovo dva tjedna, tijekom kojih se osobno uvjerio u razmjere humanitarne katastrofe. Nakon njegova odlaska u Beograd i sastanka sa Slobodanom Miloševićem, prestali su zračni napadi i granatiranje iz Srbije.
Ubrzo su počeli pristizati konvoji s hranom, otvoren je zračni koridor, ranjeni su evakuirani u Tuzlu, a u gradu su otvoreni uredi UNHCR-a, Međunarodnog crvenog križa i Liječnika bez granica. Srebrenica je formalno proglašena zaštićenom zonom UN-a.
Srpanj 1995. i suđenje Miloševiću
U srpnju 1995. godine, više od dvije godine nakon Morillonova odlaska, u Srebrenici je počinjen genocid nad Bošnjacima. Na suđenju Slobodanu Miloševiću Morillon je svjedočio da ga je upozoravao na glad i tragediju koja će uslijediti ako se ne izvrši pritisak na vojsku bosanskih Srba.
Godine 2010. Morillon je posjetio Memorijalni centar u Potočarima kako bi odao počast žrtvama i izrazio osjećaj odgovornosti, no Majke Srebrenice i druga udruženja žrtava protjerale su ga, smatrajući njegova obećanja iz 1993. neispunjenima.
Nakon misije u BiH, Morillon je nastavio vojnu karijeru te od 1999. do 2009. bio zastupnik u Europskom parlamentu. U Francuskoj je odlikovan nizom visokih priznanja.
Kako je genocid i dalje bio moguć?
Francuski vojni i politički vrh odao mu je počast kao velikom službeniku i branitelju civila, no njegova smrt ponovno je otvorila jedno od najtežih pitanja suvremene europske povijesti: kako je genocid u Srebrenici bio moguć unatoč prisutnosti Ujedinjenih naroda i obećanjima međunarodne zaštite.
U međunarodnim krugovima Morillon je poznat kao general koji je upozoravao na humanitarnu katastrofu, dok se u Bosni i Hercegovini njegova uloga često doživljava kao simbol proturječja između obećanja zaštite i neuspjeha međunarodne zajednice 1995. godine. Do kraja života odbacivao je tvrdnje da je svjesno obmanuo stanovnike Srebrenice, ali nikada nije ponudio uvjerljivo objašnjenje za izostanak odlučnije reakcije međunarodnog sustava.
