Pucnjava u Kalesiji: Napadači pokušali opljačkati zlatarnu pa pobjegli, jedan pljačkaš pronađen mrtav

Najmanje jedna osoba je poginula u srijedu ujutro u pokušaju pljačke privatne zlatarnice u mjestu Kalesija kod Tuzle u Bosni i Hercegovini a jake policijske snage poslane su potragu za pljačkašima.
Iz ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanske županije potvrdili su kako su oko 7 i 30 dobili dojavu o pokušaju pljačke uz uporabu vatrenog oružja.
Na teren su odmah upućene policijske ophodnje uz pojačanja posebnih timova za brze intervencije a tada je došlo do oružanog obračuna.
Na društvenim su se mrežama odmah nakon toga pojavile snimke na kojima se vide naoružane osobe u bijegu dok za njima trče i pucaju policajci.
Osumnjičeni za pljačku snimljeni su kako bježe u automobilu Golf da bi nešto kasnije na cesti bilo pronađeno beživotno tijelo jednog od njih.
Pretpostavlja se kako su ga drugi pljačkaši izbacili iz automobila nakon što je preminuo od posljedica ranjavanja tijekom razmjene vatre s policijom.
Automobil kojega su koristili za bijeg nešto kasnije je pronađen napušten i zapaljen.
I županijskog su MUP-a potvrdili kako su potragu za pljačkašima u bijegu uključeni i pripadnici Granične policije BiH kao i MUP-a Republike Srpske.
