Promjena politike
Trump: Odobrit ćemo Ukrajini proizvodnju sustava Patriot
Američki predsjednik Donald Trump na summitu NATO-a najavio je da će SAD Ukrajini omogućiti proizvodnju sustava protuzračne obrane Patriot, što predstavlja značajan zaokret u američkoj politici.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je na summitu NATO-a da će Sjedinjene Države Ukrajini dati licencu za proizvodnju sustava protuzračne obrane Patriot kako bi se učinkovitije branila od ruskih raketnih napada, piše AP.
Odluka predstavlja promjenu dosadašnjeg američkog stava jer je Washington godinama odbijao dopustiti proizvodnju Patriota izvan SAD-a. Tijekom summita Trump je u početku kritizirao europske saveznike zbog Grenlanda i izostanka potpore američkim vojnim akcijama protiv Irana, no na kraju je ocijenio da je sastanak obilježilo jedinstvo te pohvalio članice zbog povećanja izdvajanja za obranu.
Trump je ponovno poručio da bi SAD trebale preuzeti kontrolu nad Grenlandom, na što je danska premijerka Mette Frederiksen odgovorila da je Danska "spremna braniti svaki centimetar NATO-a, uključujući i vlastiti teritorij". Kritizirao je i Španjolsku zbog odbijanja sudjelovanja u operacijama protiv Irana.
Pozitivniji susret sa Zelenskim
Za razliku od prijašnjih susreta, razgovor Trumpa i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog protekao je u znatno pozitivnijem tonu.
"Zapravo smo razvili dobar odnos. Teško je povjerovati", rekao je Trump te dodao da vjeruje kako je dogovor o završetku rata blizu i da će SAD "raditi na nekoj vrsti sigurnosnog paketa" za Ukrajinu.
Pohvalio je Zelenskog, rekavši da je "odradio nevjerojatan posao" i da je "bio vrlo učinkovit", a potom potvrdio odluku o licenci za proizvodnju Patriota.
"Dat ćemo im pravo da proizvode Patriote. Pokazat ćemo im kako to učiniti. Mislim da ih mogu proizvesti prilično brzo", rekao je Trump.
Patriot je jedan od najtraženijih sustava protuzračne obrane, a Zelenski već godinama traži dodatne sustave i mogućnost njihove proizvodnje u Ukrajini.
Rutte podržao američke napade na Iran
Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte podržao je američke napade na Iran. "Mislim da je ono što ste učinili sinoć bilo apsolutno nužno", rekao je Rutte Trumpu. "Bio je to vrlo snažan odgovor i slažem se s vama u vezi s tim."
Trump je, govoreći o odnosima s Iranom, poručio: "Za mene mislim da je gotovo", ali je dodao da će dopustiti nastavak razgovora. "Baviti se njima jegubljenje vremena", rekao je.
NATO povećava izdvajanja za obranu
Na summitu su čelnici NATO-a nastojali pokazati da povećavaju obrambena ulaganja, što Trump već godinama traži od europskih saveznika i Kanade.
"Zgrabite pobjedu. Tu je", poručio je Rutte Trumpu, ističući veća ulaganja zemalja poput Estonije, Latvije, Poljske i Danske.
Podaci NATO-a ipak pokazuju da pojedine članice, među kojima su Slovenija, Belgija, Španjolska i Češka, još ne ispunjavaju ni raniji cilj izdvajanja od dva posto BDP-a za obranu.
Zelenski ponovno zatražio članstvo Ukrajine u NATO-u
Zelenski je ponovno pozvao saveznike da Ukrajini omoguće članstvo u NATO-u, istaknuvši iskustvo ukrajinske vojske i njezin doprinos sigurnosti Saveza.
U završnoj deklaraciji čelnici NATO-a obećali su Ukrajini 80 milijardi dolara pomoći za obrambene potrebe tijekom ove i sljedeće godine te upozorili da Rusija i dalje predstavlja dugoročnu prijetnju euroatlantskoj sigurnosti.
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