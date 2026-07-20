Slovenska policija traži Bosanca zbog ubojstva: "Ne prilazite mu!"

PU Celje

U blizini Vuhreda u Sloveniji tijekom noći dogodilo se ubojstvo. Za zločin je osumnjičen 39-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine koji je nakon događaja pobjegao. Policija ga intenzivno traži te građanima savjetuje da mu se, ako ga uoče, ne približavaju, nego da se sklone na sigurno i odmah nazovu broj 113.

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Policijska uprava Celje priopćila je da je tijekom noći na području Vuhreda u općini Radlje ob Dravi zabilježeno ubojstvo za koje je osumnjičen 39-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine.

Prema navodima policije, osumnjičenik je nakon zločina pobjegao i još uvijek je u bijegu.

Prema informacijama N1 Slovenije, riječ je o državljaninu BiH sa stalnim boravištem u Sloveniji koji je nožem ubio svoju suprugu. Neslužbeno se doznaje da je prije tragedije izgubio posao.

Policija navodi da je osumnjičenik visok oko dva metra. Odjeven je u traperice i crnu majicu kratkih rukava, a na nogama ima crne cipele.

"Riječ je o opasnoj i nepredvidivoj osobi, stoga upozoravamo sve da u slučaju susreta s njim ne pokušavaju uspostaviti kontakt", poručili su iz Policijske uprave Celje.

Građanima savjetuju da se u slučaju susreta odmah udalje na sigurno mjesto i bez odgađanja nazovu policiju na broj 113.