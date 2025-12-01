SNS-ovac briljirao: Proglasio „četverotrećinsku pobjedu“ na izborima

Vladimir Veličković kandidat Srpske napredne stranke za predsjednika općine Negotin, proglasio je "četvorotrećinsku" pobjedu te stranke.
U izjavi koja je emitirana na televiziji s nacionalnom frekvencijom, Veličković je naveo da se rad i zalaganje cijene, a potom je proglasio pobjedu, javlja Nova.rs.
„Čestitam svima i proglašavam dvotrećinsku pobjedu, čak i jaču, pardon, četverotrećinsku, ja se ispričavam“, kaže Veličković.
Podsjetimo, jučer su u Mionici, Negotinu i Sečnju održani loklani izbori. Dan su obilježili i incidenti i ozbiljne nepravilnosti. Srpska napredna stranka proglasila je pobjedu u sva tri mjesta.
