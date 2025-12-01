Oglas

kandidat u negotinu

SNS-ovac briljirao: Proglasio „četverotrećinsku pobjedu“ na izborima

Nova.rs
01. pro. 2025. 11:41
M.M./ATA images / Pixsell / M.M./ATA images/PIXSELL

Vladimir Veličković kandidat Srpske napredne stranke za predsjednika općine Negotin, proglasio je "četvorotrećinsku" pobjedu te stranke.

U izjavi koja je emitirana na televiziji s nacionalnom frekvencijom, Veličković je naveo da se rad i zalaganje cijene, a potom je proglasio pobjedu, javlja Nova.rs.

„Čestitam svima i proglašavam dvotrećinsku pobjedu, čak i jaču, pardon, četverotrećinsku, ja se ispričavam“, kaže Veličković.

Podsjetimo, jučer su u Mionici, Negotinu i Sečnju održani loklani izbori. Dan su obilježili i incidenti i ozbiljne nepravilnosti. Srpska napredna stranka proglasila je pobjedu u sva tri mjesta.

lokalni izbori u srbiji negotin

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (4)
