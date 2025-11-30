Negotin, Mionica i Sečanj
Lokalne izbore u Srbiji obilježili brojni incidenti: "Ratna zona umjesto praznika demokracije"
Lokalni izbori danas se održavaju u tri srbijanska mjesta: Negotinu, Mionici i Sečnju gdje je došlo i do nasilja te nekoliko incidenata.
Zatvorena su biračka mjesta na lokalnim izborima u Mionici, Negotinu i Sečnju, gdje su izborni dan u Srbiji obilježile brojne nepravilnosti i incidenti, ali i tučnjava u kafiću.
Redovni izbori su u Negotinu i Mionici, dok su u Sečnju izvanredni lokalni izbori.
U Negotinu zabilježene ozbiljne nepravilnosti, u nekima sudjeluju i promatrači
Direktorica organizacije CRTA Vukosava Crnjanski, koja prati izbore u Negotinu, je za N1 Srbija rekla da su tijekom dana zabilježene ozbiljne nepravilnosti i ozbiljni incidenti. Također je napomenula da su napadnuti promatrači CRTE u ovoj općini te da se oni trenutačno nalaze u policiji.
„Jutro je krenulo relativno mirno, svi smo se ponadali da će tako i ostati, ali se situacija zaoštrila. Što se tiče ozbiljnih incidenata, zabilježili smo paralelne evidencije birača, a na velikom broju mjesta ugrožavanje tajnosti glasanja. Naši promatrači zabilježili su da se paralelna evidencija birača provodi zajedno s određenim predstavnicima promatračkih misija koji utječu na rad biračkih odbora, što nikako ne bi smjeli“, navela je.
Incident u Negotinu: U raspravi sa studentima i Vlada Mandić
Foto reporteru Gavrilu Andriću, koji prati lokalne izbore u Negotinu, nepoznata osoba iz skupine bajkera koje je snimao ukrala je telefon. Potom je došlo do sukoba pristaša SNS-a i studenata, a prisutan je bio i dužnosnik vladajuće stranke Vladimir Mandić.
Incident je snimljen i objavljen na društvenim mrežama, gdje se navodi da je Andriću jedan od bajkera na kvadu oteo telefon dok ga je on snimao. Andrić je za N1 Srbija rekao da je u toj skupini vidio poznata lica koja su na nekim prethodnim prosvjedima dolazila zastrašivati ljude, među kojima i dužnosnika Srpske napredne stranke (SNS) Vladimira Mandića.
Studenti Poljoprivrednog fakulteta u blokadi objavili su da je zatim došlo do sukoba sa „SNS batinašima“ koji su izašli iz prostorija i napali studente u Negotinu.
Na snimci se jasno može prepoznati dužnosnik SNS-a, bivši rukometaš Vladimir Mandić.
ZLF: U Mionici pretučen narodni zastupnik Bogdan Radovanović
Zeleno-lijevi front objavio je na društvenoj mreži X da je u Mionici napadnut narodni zastupnik Bogdan Radovanović.
Kako se može vidjeti na fotografiji, ima vidljive ozljede na glavi. „Maskirani batinaši su mu uzeli telefon“, naveli su.
Velika tučnjava u kafiću u blizini biračkog mjesta u Mionici
U jednom kafiću u Mionici došlo je do velike tučnjave, nakon što su se osobe koje su napale narodnog zastupnika ZLF-a Bogdana Radovanovića povukle u taj objekt i bocama gađale ljude koji su se nalazili ispred.
Tučnjava je izbila u blizini biračkog mjesta 30 u mioničkom selu Rajković.
Stojanović: U Negotinu danas ratna zona umjesto praznika demokracije
Novinar Miljko Stojanović za N1 Srbija kaže da je u Negotinu, gdje se danas održavaju lokalni izbori, bila ratna zona. „Ovo je danas u Negotinu na sve ličilo, samo na praznik demokracije nije, ono što izbori trebaju biti. Ova situacija u Negotinu nije se nimalo razlikovala od 8. lipnja kada su bili izbori u Zaječaru – imali smo batinaše, džipove, kupovinu glasova, paralelne popise, a tijekom dana imali smo i tučnjave“, navodi Stojanović, koji je danas i prisustvovao incidentima u Negotinu.