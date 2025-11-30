„Jutro je krenulo relativno mirno, svi smo se ponadali da će tako i ostati, ali se situacija zaoštrila. Što se tiče ozbiljnih incidenata, zabilježili smo paralelne evidencije birača, a na velikom broju mjesta ugrožavanje tajnosti glasanja. Naši promatrači zabilježili su da se paralelna evidencija birača provodi zajedno s određenim predstavnicima promatračkih misija koji utječu na rad biračkih odbora, što nikako ne bi smjeli“, navela je.