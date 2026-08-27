Šokantan prizor iz susjedstva: "Neretvom je pola sata tekla krv"

"Sramotan je prizor da krv iz klaonice neprekidno otječe u Neretvu. Naša odgovornost je da registriramo, promoviramo i razvijamo naše turističke usluge, a od institucija očekujemo da reagiraju. Kamen u blizini je pocrvenio od silne krvi koja je ušla u rijeku Neretvu, bruka i sramota", poručio je autor za Novikonjic.ba.