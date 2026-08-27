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"ovo je ekocid"

Šokantan prizor iz susjedstva: "Neretvom je pola sata tekla krv"

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27. kol. 2026. 08:55
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Matko Begovic/PIXSELL

Sramotan prizor zabilježen je u mjestu Džajići, nedaleko od Konjica, gdje je, prema riječima autora videosnimke "krv iz klaonice neprekidno oko 30 minuta otjecala prema rijeci Neretvi“.

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Aladin Bilanović, svjedok ovog događaja, objavio je snimku na kojoj se vidi kako se crvena tekućina ulijeva u Neretvu u mjestu Džajići.

Autor snimke nastale u srijedu poslijepodne tvrdi da je riječ o krvi iz klaonice koja je, prema njegovim tvrdnjama, oko pola sata kontinuirano otjecala prema rijeci. 

"Naš dragulj, ponos i ljepota Hercegovine trenutno doživljava ekocid...", napisao je autor snimke.

Na snimci se vidi kako se nešto nalik crvenoj tekućini ulijeva u Neretvu, što je izazvalo zabrinutost i otvorilo pitanja mogućeg onečišćenja rijeke. 

Autor snimke je na društvenim mrežama pozvao nadležne institucije da reagiraju i utvrde sve okolnosti događaja. 

'Bruka i sramota'

"Sramotan je prizor da krv iz klaonice neprekidno otječe u Neretvu. Naša odgovornost je da registriramo, promoviramo i razvijamo naše turističke usluge, a od institucija očekujemo da reagiraju. Kamen u blizini je pocrvenio od silne krvi koja je ušla u rijeku Neretvu, bruka i sramota", poručio je autor za Novikonjic.ba.

Budući da se u Neretvi ljeti kupaju brojni građani i turisti, slučaj je izazvao zabrinutost. 

Institucije se još nisu oglasile o ovom slučaju pa nije poznato od kud je crvena tekućina dospjela u rijeku i što ona predstavlja. 

Slične optužbe pojavile su se i 2014. godine kada su neki lokalni BiH portali prenijeli vijest da se krv iz klaonice udaljene svega 200 metara slijeva u rijeku. Nije poznato jesu li tada institucije reagirale i utvrdile odgovornost. 

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Teme
klaonica krv neretva

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