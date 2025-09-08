Na spomeniku poginulim borcima NOB-a i civilnim žrtvama Drugog svjetskog rata u naselju Baćevići kod Mostara u ponedjeljak ujutro je osvanuo je fašistički simbol i ustaški pozdrav "Za dom spremni!"
Oglas
Stanovnici uznemireni, djeci je prvi dan škole
Spomenik je bio srušen u proteklom ratu, a obnovljen je 2022. godine. Nalazi se u neposrednoj blizini mjesnog doma i igrališta u središtu sela, gdje se okupljaju djeca i mladi.
Predsjednik Koordinacije Srba u Mostaru, Dušan Golo, inače mještanin Baćevića, kaže da su stanovnici ovog mjesta uznemireni i uplašeni nakon incidenta.
"Ustaški znakovi ispisani su na spomeniku žrtvama koje su ustaše ubile. Zgroženi smo prizorima koje smo zatekli. Zamislite kakav je to šok za djecu kojoj je danas u Mostaru prvi dan škole", rekao je Golo za Srnu.
Ustasha Symbols Deface WWII Memorial in Serb Returnee Village of Baćevići (PHOTO)— The Srpska Times (@TheSrpskaTimes) September 8, 2025
The monument to fallen Partisan fighters and civilian victims of the Second World War in the Serb returnee village of Baćevići near Mostar was found this morning defaced...https://t.co/nIx06hGJdZ pic.twitter.com/kBPkFk1ESf
"Nikakva novost, teror ne prestaje"
Podsjeća da ovakvi incidenti nisu novost u Baćevićima.
"Prošle godine u kolovozu dogodila se ista stvar, s tim da su tada napali djecu. Kakve su ovo poruke? Hoćemo li opet očekivati napad, što slijedi nakon ovog 'Za dom spremni'? Ovo je poruka koja se stalno šalje. U Baćevićima se svaki mjesec dogodi neki incident, ali ljudi ne prijavljuju. Događa se da usred noći iz automobila viču 'noćas nema spavanja, četnici'. Ljudi se boje prijaviti jer ne žele tenzije, ali teror ne prestaje", kaže Golo.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas