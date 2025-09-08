Oglas

kod mostara

Spomenik borcima NOB-a išaran ustaškim pozdravom ZDS

author
N1 BiH
|
08. ruj. 2025. 12:07
1673592618-policija-BiH
N1 Sarajevo/Ilustracija

Na spomeniku poginulim borcima NOB-a i civilnim žrtvama Drugog svjetskog rata u naselju Baćevići kod Mostara u ponedjeljak ujutro je osvanuo je fašistički simbol i ustaški pozdrav "Za dom spremni!"

Oglas

Stanovnici uznemireni, djeci je prvi dan škole

Spomenik je bio srušen u proteklom ratu, a obnovljen je 2022. godine. Nalazi se u neposrednoj blizini mjesnog doma i igrališta u središtu sela, gdje se okupljaju djeca i mladi.

Predsjednik Koordinacije Srba u Mostaru, Dušan Golo, inače mještanin Baćevića, kaže da su stanovnici ovog mjesta uznemireni i uplašeni nakon incidenta.

"Ustaški znakovi ispisani su na spomeniku žrtvama koje su ustaše ubile. Zgroženi smo prizorima koje smo zatekli. Zamislite kakav je to šok za djecu kojoj je danas u Mostaru prvi dan škole", rekao je Golo za Srnu.

"Nikakva novost, teror ne prestaje"

Podsjeća da ovakvi incidenti nisu novost u Baćevićima.

"Prošle godine u kolovozu dogodila se ista stvar, s tim da su tada napali djecu. Kakve su ovo poruke? Hoćemo li opet očekivati napad, što slijedi nakon ovog 'Za dom spremni'? Ovo je poruka koja se stalno šalje. U Baćevićima se svaki mjesec dogodi neki incident, ali ljudi ne prijavljuju. Događa se da usred noći iz automobila viču 'noćas nema spavanja, četnici'. Ljudi se boje prijaviti jer ne žele tenzije, ali teror ne prestaje", kaže Golo.

Teme
Dušan Golo Koordinacija srba u mostaru mostar za dom spremni zds

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ