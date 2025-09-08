"Prošle godine u kolovozu dogodila se ista stvar, s tim da su tada napali djecu. Kakve su ovo poruke? Hoćemo li opet očekivati napad, što slijedi nakon ovog 'Za dom spremni'? Ovo je poruka koja se stalno šalje. U Baćevićima se svaki mjesec dogodi neki incident, ali ljudi ne prijavljuju. Događa se da usred noći iz automobila viču 'noćas nema spavanja, četnici'. Ljudi se boje prijaviti jer ne žele tenzije, ali teror ne prestaje", kaže Golo.