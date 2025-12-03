Sve odluke o prijemu u državljanstvo potpisao je premijer u ostavci Miloš Vučević, a u njima se navodi da su postali državljani "na temelju članka 19., stavka 1. i 3., Zakona o državljanstvu". To, prevedeno s birokratskog jezika, znači da je formalni razlog za dodjelu putovnice "interes za Republiku Srbiju".