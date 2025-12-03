Jedna od zamjerki koja je stigla iz Europske unije u najnovijem i vjerojatno najoštrijem izvješću Europske komisije o napretku Srbije tiče se proizvoljnog dodjeljivanja državljanstva strancima. Iako je ova tema pala u drugi plan zbog gorućih problema poput nasilja na ulicama i krize pravosuđa, Bruxelles upozorava na nedovoljno rigorozne sigurnosne provjere prije izdavanja putovnica.
Prema istraživanju Radija Slobodna Europa, Srbija je tijekom 2025. godine dodijelila 121 državljanstvo, a zamjerke EU-a posebno su se odnosile na državljane Rusije, koji čine gotovo dvije trećine novih vlasnika srpske putovnice, piše Nova.rs.
Putinova lista
Tako su, kako je naveo Nedeljnik u svom istraživanju, najmanje četvorica ruskih oligarha dobila državljanstvo Srbije 2025. godine, iako kriteriji za odluke vlade Miloša Vučevića nisu bili jasni.
Sve odluke o prijemu u državljanstvo potpisao je premijer u ostavci Miloš Vučević, a u njima se navodi da su postali državljani "na temelju članka 19., stavka 1. i 3., Zakona o državljanstvu". To, prevedeno s birokratskog jezika, znači da je formalni razlog za dodjelu putovnice "interes za Republiku Srbiju".
Najbogatiji među njima, Oleg Bojko, postao je državljanin Srbije 6. ožujka ove godine. Prema pisanju CNN-a, on se nalazi na 17. mjestu u grupi od 96 oligarha na takozvanoj "Putinovoj listi" Ministarstva financija SAD-a, koja okuplja tajkune koji su izravno profitirali od dolaska Vladimira Putina na vlast u Rusiji.
Državljanstvo i za telekomunikacijskog mogula
Po istoj, misterioznoj osnovi, državljanstvom je nagrađen i egipatski državljanin Hatem Dovidar, generalni direktor kompanije e& PPF Telecom Group, koja je ove godine kupila SBB, poznatog kabelskog operatera, pokazalo je istraživanje BIRN-a.
Kompanija e& PPF Telecom Group nastala je spajanjem češke PPF grupe, koja je u Srbiji vlasnik Yettela i Etisalata, emiratske telekomunikacijske kompanije iz Abu Dhabija. Zanimljivo je da je Etisalat u rujnu ove godine, vrlo brzo nakon što je Dovidar dobio državljanstvo, potpisao s Uredom za e-upravu ugovor o suradnji u području informacijskih tehnologija i inovacija.
"Ova suradnja postavit će okvir za komercijalnu upotrebu i zajedničko napredovanje državnog Data centra u Kragujevcu", navodi se u priopćenju koje je pratilo potpisivanje ugovora između direktora e-uprave Mihaila Jovanovića i CEO-a Etisalata Halida Mursheda.
