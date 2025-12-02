Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je kako nema dobrih vijesti vezanih uz NIS – da SAD nisu donijele pozitivnu odluku. Naglasio je da Srbija nema problema s gorivom, da su otvoreni novi kanali za uvoz, te dodao kako je jedini problem logistika.
Poručio je da će goriva i naftnih derivata biti dovoljno do kraja siječnja. "Sastajat ćemo se svaki dan, a informacije ćete dobivati svaka dva dana", rekao je i dodao: "Do 15. siječnja svakako ćemo završiti cijeli proces."
Kazao je da su očekivali kako će dobiti licencu SAD-a za nastavak opskrbe naftom rafinerije u Pančevu, no pozitivna odluka nije stigla.
Ozbiljni problemi
Nedvosmisleno je, rekao je Vučić, da Rusi ne žele prodati, što je njihovo pravo kao vlasnika, ali to Srbiji stvara ozbiljne probleme.
Naveo je i da JANAF nije dopustio uvoz nafte koja nije bila namijenjena rafineriji u Pančevu, nego državnim robnim rezervama. "Nisu htjeli vjerovati da to nećemo dati NIS-u”, rekao je te dodao da su im ponudili i da JANAF provodi vlastiti nadzor, ali su to odbili.
O plinu
Govoreći o plinu, Vučić je rekao da, ukoliko do petka ne dobiju ugovor, u ponedjeljak pokreću pregovore na drugoj strani, istaknuvši da je država osigurala sredstva.
“Danas je 54. dan otkako su sankcije uvedene, niste vidjeli nikakve probleme u opskrbi, što govori koliko je država naporno radila. Vjerujem da ćete biti zadovoljni ponašanjem države", rekao je.
Ministrica rudarstva i energetike Srbije, navela je, obavijestit će NIS da nema nagovještaja da će SAD dati licencu, što će dovesti do obustave rada Rafinerije. "Sasvim sigurno će to brzo učiniti”, rekla je.
Dok rafineriju drže u tzv. toplom pogonu, dnevno gube 370 tisuća eura, i na njima je kada će je potpuno ugasiti. “S srpske strane – mi smo dali dozvolu za zatvaranje rafinerije”, rekao je.
Vučić je dodao da NIS ima dovoljno vremena isplatiti plaće zaposlenima, podmiriti dobavljače i pripremiti radnike za ono što slijedi.
Sekundarne sankcije
Govoreći o sekundarnim sankcijama, rekao je da svaka poslovna banka u svakom trenutku može biti kažnjena zato što posluje s NIS-om. “Naša centralna banka, zbog neizdavanja obvezujuće upute za prestanak rada sa sankcioniranom kompanijom, može bilo kada dobiti sekundarne sankcije. To bi bila katastrofa za naš investicijski rejting i za funkcioniranje cjelokupnog financijskog sustava zemlje”, rekao je.
Naglasio je da ovo nije pitanje jedne kompanije, nego cijele Srbije. “Kada NIS potroši svoje operativne zalihe na benzinskim postajama, država mu više ne može davati obvezne ni robne rezerve – ni NIS-u ni Lukoilu nakon 13. prosinca.”
Rekao je da će kerozina biti dovoljno i da će zračni promet funkcionirati potpuno normalno.
“I imat ćemo dovoljno do kraja siječnja. Rekli smo – 15. siječnja mi ćemo presjeći. U najgorem slučaju... ako do tada ne završe ugovore s Arapima, Mađarima, Englezima, Amerikancima”, rekao je.
Na kraju je istaknuo da Srbija ima gotovo četiri milijarde eura na računu i poručio umirovljenicima da ne brinu.
