Bojazan u Srbiji proizilazi iz činjenice da ta mađarska kompanija nije baš na dobrom glasu u regiji, jer je ulaskom na tržište u Hrvatskoj zatvorila rafineriju u Sisku, pa se strahuje da bi kupnjom većinskog ruskog udijela u NIS-u to u dogledno vrijeme mogla biti i posljedica s rafinerijom u Pančevu, koja osigurava oko 95 ukupnih potreba za naftnim derivatima na domaćem tržištu.