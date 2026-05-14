Tjedan dana prije isteka roka za prodaju većinskog ruskog udjela u Naftnoj industriji Srbije (NIS), koji je odredilo američki ured za nadzor strane imovine (OFAC), srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rješenjima mađarske kompanije MOL, ponajprije nesigurna za budućnost rafinerije, pišu u četvrtak beogradski mediji.
Oglas
Američki Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) produžio je operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije (NIS) za 60 dana - do 16. lipnja, do kad važi i licenca Janafu za opskrbu NIS-ove rafinerije u Pančevu, jedine koju Srbija ima i strateški je važna za energetski sigurnost zemlje. Istodobno, OFAC je dao rok da se do 22. svibnja završi prodaja ruskog udjela od 56,15 posto u NIS-u kako bi se izbjela primjena sankcija Sjedinjenih Država ruskom energetskom sektoru, čiji je NIS dio.
Premda je MOL u travnju priopćio da će dugoročno zadržati rafineriju u Pančevu ako postane većinskim vlasnikom, ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da ključni kamen spoticanja u pregovorima i dalje ostaje budući rad rafinerije i pitanje pokrivenosti tržišta iz prerade.
Bojazan u Srbiji proizilazi iz činjenice da ta mađarska kompanija nije baš na dobrom glasu u regiji, jer je ulaskom na tržište u Hrvatskoj zatvorila rafineriju u Sisku, pa se strahuje da bi kupnjom većinskog ruskog udijela u NIS-u to u dogledno vrijeme mogla biti i posljedica s rafinerijom u Pančevu, koja osigurava oko 95 ukupnih potreba za naftnim derivatima na domaćem tržištu.
"Nećemo ugroziti našu sigurnost opskrbe, niti utjecaj koji rad rafinerije ima na ekonomiju i gospodarstvo", rekla je ministrica Đedović Handanović u priopćenju i najavila da se pregovori natavljaju do kraja ovog tjedna. Želimo doći do kompromisa, ali ne po svaku cijenu, dodala je ministrica.
Još jedna ponuda?
U jeku pregovora agencija Reuters objavila je da se pojavila još jedna ponuda te da je navodno srpski biznismen Ranko Mimović i njegova kompanija KFT Senator Treasury G.T.7 Two LLC, osnovana prošlog ljeta, ponudio dvije milijarde eura za 56,16% vlasništva u NIS-u, koji je trenutno pod kontrolom ruskih kompanija.
Mimović je potom beogradskim medijima ustvrdio da je svu potrebnu dokumentaciju u vezi ponude koju je dostavio OFAC-u istovremeno uputio i ruskim većinskim vlasnicima NIS-a, te da je o tome izvjestio i ured srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Reagirajući na Mimovićeve tvrdnje, Vučić je u izjavi novinarima odbacio tu mogućnost.
Istodobno, domaći ekonomski analitičari ukazuju da se o transakciji i pregovorima o sudbini NIS-a ne pita predsjednik Srbije niti Srbija kao manjinski dioničar s 29,9 posto udjela u NIS-u, jer ona ne prodaje svoj udio. Većinski paket, naime, prodaju Rusi.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas