Srbijanski odvjetnik za N1 o prosvjedu u Beogradu: Vučić se najviše boji jedne stvari

Na današnjem prosvjedu u Beogradu se, prema nekim najavama, očekuje više od 100.000 ljudi na ulicama, svi s jednim ciljem - postaviti temelje promjena. A to podrazumijeva odlazak predsjednika Aleksandra Vučića, kojeg će mnogi od prosvjednika, ako ne i svi, prokazati kao glavnog krivca situacije u kojoj se zemlja nalazi.

Odvjetnik Ivan Ninić, i sam aktivan u borbi protiv aktualnog režima, među onima je koji vide Vučića kao glavnog i odgovornog za Srbiju danas.

“Naše društvo ima dva problema – Vučića i sustav. Slobodana Miloševića se srušilo prije gotovo 25 godina, ali sustav se nije mijenjao pa kao društvo nismo prošli potrebnu katarzu. Koju su, primjerice, prošle druge zemlje u okruženju”, rekao nam je Ninić i dodao:

“Vučić se trenutno suočava s posljedicama svoje politike i mora shvatiti da je vrijeme za izvanredne izbore na temelju demokratskih procedura. U koje ne vjeruje jer ih nikad nije koristio za ostanak na vlasti, dapače. Zato, subota je uvod u bolju Srbiju.”

No, ne misli da će prosvjed u Beogradu biti “konačni obračun”.

“Mnogi ovo žele prikazati na taj način, kao “dan D”, ali za mene je to samo prvo poluvrijeme jedne teške utakmice. Jako je važno da sve prođe mirno i jako je važno da dođe što više ljudi. Jer, toga se vlast i boji. Boji se da bi ovo mogao biti najmasovniji skup od 5. listopada 2000. i rušenja Miloševića. Vjerujem da će i biti. Zato se na sve načine pokušava to spriječiti. Svjedočimo zastrašivanjima, prijetnjama, u Beograd putuju neoznačeni traktori koje policija ne zaustavlja, iako bi po svim zakonima to trebala. Dozvoljavaju se neprijavljeni skupovi, kao onaj pred zgradom N1, dozvoljava se kampiranje u Pionirskom parku, okupljanje bivših vojnih jedinica, bivših kriminalaca, naoružavanje kamenjem, ciglama i letvama… Sve to policija samo promatra, što znači da ima naredbu ništa ne poduzimati. Nasilnici jedva čekaju dobiti zeleno svjetlo za izazivanje incidenta jer znaju da neće odgovarati za to, kao što nikad nisu. Svjedočimo i tome kako mediji sudjeluju u propagandi 24 sata dnevno. Zapravo, Vučić preko svih platformi 24 sata dnevno širi propagandu laži. Ali, studenti ne odustaju, ne slušaju ga, idu po svome i oko sebe su okupili tisuće građana. Kojima je dosta. Tragedija u Novom Sadu bila je nešto preko čega se nije moglo proći, narod je odlučio da ovako više ne može”, u dahu nam je rekao Ninić.

Iako kritizira Zapad zbog nedjelovanja i odbijanja zauzimanja konkretnog stava, vjeruje da će slike koje sutra odu u svijet biti teško ignorirati.

“Gledajte, a ovo govorim kao pravnik i kao građanin, život u Srbiji je postao neizdrživ. Zakon se ne poštuje, krše se osnovne ljudske i građanske slobode, zatiru se ljudska prava… Mi smo jedna zarobljena država i iznimno podijeljeno društvo. Pokupili smo sve najgore od Bjelorusije, Turske, Mađarske i država u kojima su na vlasti ljudi slični Vučiću. Na ovaj način nemamo nikakvu budućnost. Ali, nadu bude ti mladi i svi oko njih, koji ne žele pasti bez borbe za bolju Srbiju.”

Očekivano, kao temelj napretka vidi vladavinu prava, što se može jedino kroz uređeno pravosuđe.

“To je najvažnije. Bez toga nema ništa. I kad Vučić padne, očekuju nas teški trenuci, tektonske promjene. Ljudi odani Vučiću će zbog toga ili napustiti zemlju ili će tražiti zaštitu u drugim strankama, a mnogi će u zamjenu da ih se ne procesuira reći sve što znaju o onome što se događalo pod Vučićem. Mislim tu i na policiju, koja servisira režim.”

A da bi sve otišlo u pozitivnom smjeru, osim jedinstva među građanima potrebno je i jedinstvo oporbe.

“Bez toga neće biti moguće doći do velikih i potrebnih promjena. Oporba se mora konsolidirati i ujediniti, mora prepoznati ovaj trenutak, koji će biti upisan u povijest ove zemlje”, zaključio je Ivan Ninić.

