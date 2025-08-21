Srpska studentica za N1: Želimo normalan život i zato smo se usprotivili ovom režimu i korupciji

Iz Beograda se za Novi dan s Hrvojem Krešićem javila Anja Despotović, studentica ETF-a u vezi žestokih studentskih prosvjeda koji se održavaju diljem Srbije u posljednjih devet mjeseci.
Stanje u Srbiji se i nakon devet mjeseci ne smiruje, a naša je gošća izjavila kako je situacija eskalirala.
"Svjedoci smo izuzetne policijske brutalnosti i prekomjerne upotrebe sile", naglasivši kako pristaše vladajuće stranke pod utjecajem javnih službenika remete mirne prosvjede, napadaju prosvjednike pirotehničkim sredstvima, pa i zaleđenim bocama vode.
Despotović je upozorila da policija na napade na prosvjednike ne reagira, nego štiti pristalice vladajuće stranke, "umjesto građana kojih se obavezala da štiti".
Riječima gošće, pojavili su se i "protuprosvjedi", sa skupinama koje organiziraju tzv. "spontana okupljanja" drugih građana, a kojima je naloženo da ne nose stranačka obilježja kako bi se činila "spontanima".
Ta "spontana okupljanja" navodno zahtijevaju mir i normalan život u Srbiji, kao i prekid nasilja, a Despotović je uzvratila: "Mi želimo normalan život, i zato smo se usprotivili ovom režimu i korupciji."
Više puta je upozorila na pasivnost policije i nadležnih organa javnog reda i mira, te je ocijenila situaciju izuzetno opasnom, naglasivši kako nije prvi put da predstavnici vlasti otvoreno pozivaju na nasilje, a studenti, njenim riječima, ne znaju na što su sve simpatizeri vladajuće stranke spremni i do čega sve može doći.
Ipak, iako postoji strah, iako su brojni studenti već uhićeni, motivirani su biti jedni uz druge, jer: "strah koji inhibira nije opcija, mi moramo ovdje ostati do kraja". Zbog straha su i započeli prosvjede, zaključuje, kako bi se izborili za odgovorno i pravno društvo.
