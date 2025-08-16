"Srbija se umiriti ne može": Okupljanja i protesti zbog uhićenja građana

Građani su se u Beogradu okupili ispred Palate pravde, gde je nakon saslušanja student Visoke zdravstvene škole pušten da se brani sa slobode.
Okupljanja su zabilježena i ispred Osnovnog suda u Novom Sadu, gde se danas saslušavaju mladići uhapšeni u četvrtak. Prema neslužbenim informacijama, privedeno je 17 osoba, a šest njih bi tokom dana trebalo biti saslušano.
Studenti u blokadi najavili su za večeras skup pod nazivom "Srbija se umiriti ne može", koji će se održati na više lokacija u Beogradu i u još devet gradova širom zemlje.
Podsjetimo, incidenti u Vrbasu i Bačkoj Palanci izazvali su val protesta širom Srbije. U pojedinim mestima situacija je bila napeta – policija je koristila suzavac za rastjerivanje demonstranata, a upotrebljena su i pirotehnička sredstva i baklje.
Ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić izjavio je sinoć da je tokom posljednjeg protesta povrijeđeno šest policijskih službenika, dok je privedeno 38 osoba.
Na protestu u Kniću u toku su obraćanja brojnih govornika među kojima su i profesori Suzana Rogan koja je ostala bez posla zbog podrške studentima i maturantima i dr Vladimir Zdravković.
Profesor Zdravković je rekao da "ovo što danas vidimo nije Srbija kakvu želimo".
"Došli su u fazu da udaraju na običnog poštenog čoveka samo zato što neće da radi ono što oni rade. Ali oni ne znaju da je najopasniji bes poštenog čoveka. Taj čovek više nije sam, jer se među ljude vratilo zajedništvo", rekao je Zdravković.
