VIDEO / Policija u Srbiji ozlijedila novinarku N1: Dvaput sam viknula da sam novinarka, ali nije obraćao pažnju

Policija u Novom Sadu je tijekom blokade sudova u tom gradu krenula rastjerivati građane okupljene ispred ulaza u zgradu te je tom prilikom primijenila prekomjernu silu i prema novinarki N1 Lei Apro, kao i prema Žarku Bogosavljeviću iz Razglas Newsa, iako su oboje imali vidljive oznake i prsluke s natpisom "Press".
Novinarka N1 zadobila je ozljedu lijeve ruke nakon što ju je jedan od policajaca snažno pritisnuo uz obližnje stablo.
Na snimci koju je objavila Asocijacija nezavisnih elektroničkih medija (ANEM) vidi se kako je policija tijekom akcije štitom odgurnula Bogosavljevića dok je on ponavljao: "Novinar! Što radiš, ne smiješ udarati novinara!"
Na snimkama se jasno čuje i Lea Apro koja policajcima govori da je novinarka, iako su to mogli znati i prije nego što su upotrijebili silu, jer je nosila žuti prsluk s natpisom "Press".
Apro navodi da je Interventna jedinica policije (IJP) oko 7:15 sati počela potiskivati prosvjednike okupljene ispred ulaza u zgradu pravosudnih institucija, nakon što je prethodno dvaput izdala upozorenje da će upotrijebiti silu.
"Zapovjednik je došao ispred ulaza i izdao upozorenje. Rekao je okupljenima da će, ako odmah ne oslobode ulaz, primijeniti silu jer je blokada nezakonita. Zatim su napravili prsten, rasporedili se po Sjutjeskoj ulici i počeli vrlo grubo potiskivati građane", objašnjava Apro i dodaje da je imala dojam kako je bilo više policajaca nego građana.
Jedan od pripadnika IJP-a, kako kaže, gurnuo ju je do obližnjeg stabla i pritisnuo joj lijevu ruku u kojoj je držala mobitel i snimala policijsku akciju.
"Dvaput sam viknula da sam novinarka, no on na to nije obraćao pažnju. Imala sam prsluk s oznakom "Press", bila sam jasno označena. Unatoč tome, nastavio je. Podignula sam mobitel i nastavila snimati", kazala je Lea Apro, istaknuvši kako ju je reakcija policije iznenadila s obzirom na to da je ispred novosadskih sudova bilo malo ljudi i da je prosvjed protekao mirno.
Nakon incidenta je otišla u Urgentni centar na pregled, gdje je upućena na snimanje ruke. Liječnica je o događaju službeno obavijestila policiju.
