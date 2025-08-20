VIDEO / Policija u Srbiji ozlijedila novinarku N1: Dvaput sam viknula da sam novinarka, ali nije obraćao pažnju

"Dvaput sam viknula da sam novinarka, no on na to nije obraćao pažnju. Imala sam prsluk s oznakom "Press", bila sam jasno označena. Unatoč tome, nastavio je. Podignula sam mobitel i nastavila snimati", kazala je Lea Apro, istaknuvši kako ju je reakcija policije iznenadila s obzirom na to da je ispred novosadskih sudova bilo malo ljudi i da je prosvjed protekao mirno.