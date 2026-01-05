"Stefan je junak Crans-Montane": Ovo je Srbin (31) koji je poginuo spašavajući druge od požara u Švicarskoj

Na Instagram stranici "192_rs“ objavljena je fotografija Stefana Ivanovića (31), srpskog državljanina, za kojeg je potvrđeno da je jedna od 40 žrtava požara koji je tijekom novogodišnje noći izbio u baru "Le Constelation“ u švicarskom skijalištu Crans-Montana.
Oglas
Veleposlanik Srbije u Švicarskoj Ivan Trifunović rekao je za N1 Srbija da je obitelj potvrdila kako je jedan srpski državljanin među poginulima u požaru u diskoteci u Crans-Montani, a najčitaniji švicarski portal Blick.ch piše da je riječ o Stefanu Ivanoviću (31), koji je radio kao zaštitar kluba u kojem je izbio požar. Lokalni mediji o stradalom Srbinu izvještavaju kao o heroju koji je, spašavajući druge, izgubio vlastiti život.
Navodi se i da je Stefan radio kao član osiguranja u baru. Kada je izbio požar, najprije je izgurao više gostiju van, a zatim se još jednom vratio u plamen kako bi spasio druge ljude. Taj ga je pokušaj spašavanja stajao života, ističe se u tekstu.
Obitelj je do posljednjeg trenutka gajila nadu da je Stefan, Srbin koji je, kako se navodi, već 20 godina živio u Švicarskoj i imao državljanstvo, ipak živ. Nadu im je davala činjenica da je njegov mobitel, čini se, i nakon požara još bio dostupan.
Jedna Francuskinja, koja je na vrijeme uspjela pobjeći, rekla je da je Stefan bez oklijevanja izložio sebe opasnosti kako bi zaštitio druge, opisujući ga kao čovjeka iznimne hrabrosti i nesebičnosti.
Srpski poduzetnik i vlasnik više restorana u Crans-Montani Aco Kalajdžić jučer je u razgovoru za portal RTS rekao da je Stefan Ivanović, prema svjedočenjima očevidaca, postupio kao pravi heroj.
"To je mladić iz okolice Valjeva. Radio je kao zaštitar, bio je na vratima i puštao mlade u bar. Međutim, kada su mu prvi gosti rekli što se događa, da je izbio požar, ušao je i izgurao nekoliko djece, a zatim se ponovno vraćao i u tom se spašavanju nekako zaglavio. Jedna Francuskinja koja je izašla odmah nakon što je izbio požar jako ga je dobro opisala. Upozorila ga je, a on je odmah ušao. Postupio je herojski. Poznajem ga osobno, poznajem i njegove roditelje“, emotivno je rekao Kalajdžić u trenutku kada Ivanovićeva smrt još nije bila potvrđena.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas