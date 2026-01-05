"Stefan je junak Crans-Montane": Ovo je Srbin (31) koji je poginuo spašavajući druge od požara u Švicarskoj

"To je mladić iz okolice Valjeva. Radio je kao zaštitar, bio je na vratima i puštao mlade u bar. Međutim, kada su mu prvi gosti rekli što se događa, da je izbio požar, ušao je i izgurao nekoliko djece, a zatim se ponovno vraćao i u tom se spašavanju nekako zaglavio. Jedna Francuskinja koja je izašla odmah nakon što je izbio požar jako ga je dobro opisala. Upozorila ga je, a on je odmah ušao. Postupio je herojski. Poznajem ga osobno, poznajem i njegove roditelje“, emotivno je rekao Kalajdžić u trenutku kada Ivanovićeva smrt još nije bila potvrđena.