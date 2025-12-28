Stranka Albina Kurtija ima većinu nakon 60 posto prebrojanih glasova

Nakon više od 60 posto prebrojanih glasačkih kutija na izvanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu Pokret Samoopredjeljenje ima većinu za formiranje vlade.
257.390 glasova za Pokret Samoopredjeljenje
U rezultatima koje je objavila Centralna izborna komisija (CIK), koja je počela brojati glasove odmah nakon zatvaranja biračkih mjesta, s više od 60 posto prebrojanih glasačkih kutija, Pokret Samoopredjeljenje je osigurao 50,24 posto ili 257.390 glasova.
Nakon Pokreta Samoopredjeljenje, na drugom mjestu je Demokratska partija Kosova (PDK) s 20 posto ili 102.460 glasova.
Na trećem mjestu je Demokratski savez Kosova (LDK), koji je do sada osigurao 14,16 posto ili 72.566 glasova, dok ga slijedi Alijansa za budućnost Kosova (AAK) koja je dobila 6,57 posto ili 33.659 glasova.
Tri stranke imaju više od pet posto glasova
Ostale stranke koje ne osvoje pet posto glasova do kraja službenog prebrojavanja glasova neće moći preći prag i ući u Skupštinu Kosova.
Ukoliko Pokret Samoopredjeljenja uspije ostvari svoj rezultat s 50 posto ili više glasova, može samostalno formirati vladu.
Nakon objave preliminarnih rezultata, slijedi prebrojavanje glasova iz inozemstva, odakle se za glasanje registriralo oko 70 tisuća građana.
