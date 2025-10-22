Oglas

"NEMA VEZE S NAMA"

Studenti u blokadi o požaru i pucnjavi u Beogradu: Naš put nikada nije bio put nasilja

N1 Srbija
22. lis. 2025. 14:28
Povodom incidenta ispred Skupštine Srbije u središtu Beograda, gdje je izgorjelo nekoliko šatora u takozvanom Ćacilendu, Studenti u blokadi na svom su službenom profilu neizravno poručili da s tim događajem nemaju nikakve veze.

"Naš put nikada nije bio put nasilja", napisali su studenti na društvenoj mreži X, uz simbol srca i kratki video koji prikazuje veliku studentsku povorku kako prolazi kroz Srbiju.

Ranije je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da su požar i pucnjava ispred Ćacilenda, kako ga je sam nazvao, teroristički čin.

"Napadač ispred Doma Narodne skupštine Srbije je umirovljenik Vladan Anđelković, rođen 1955. godine u Beogradu. Ima pištolj od 1993., a ranio je Milana B., oca dvoje djece. Njegova kći je studentica i jedna je od onih koji su željeli pohađati nastavu, učiti", kazao je Vučić.

aleksandar vučić požar studenti u blokadi ćacilend

