Studenti u blokadi o požaru i pucnjavi u Beogradu: Naš put nikada nije bio put nasilja

Povodom incidenta ispred Skupštine Srbije u središtu Beograda, gdje je izgorjelo nekoliko šatora u takozvanom Ćacilendu, Studenti u blokadi na svom su službenom profilu neizravno poručili da s tim događajem nemaju nikakve veze.
"Naš put nikada nije bio put nasilja", napisali su studenti na društvenoj mreži X, uz simbol srca i kratki video koji prikazuje veliku studentsku povorku kako prolazi kroz Srbiju.
Naš put nikada nije bio put nasilja. ❤️ pic.twitter.com/yZx1iRfGA3— Studenti_U_Blokadi (@studentblokade) October 22, 2025
Ranije je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da su požar i pucnjava ispred Ćacilenda, kako ga je sam nazvao, teroristički čin.
"Napadač ispred Doma Narodne skupštine Srbije je umirovljenik Vladan Anđelković, rođen 1955. godine u Beogradu. Ima pištolj od 1993., a ranio je Milana B., oca dvoje djece. Njegova kći je studentica i jedna je od onih koji su željeli pohađati nastavu, učiti", kazao je Vučić.
