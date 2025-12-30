Studenti u jednom danu skupili gotovo 400.000 potpisa za izvanredne izbore, reagirao Vučić

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da za inicijativu za raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora studenti nisu prikupili "niti sedam posto" od broja potpisa koje tvrde da jesu prikupili.
Prethodno su studenti objavili da je tijekom kampanje prikupljanja potpisa za raspisivanje prijevremenih izbora prikupljeno 393.045 potpisa.
"Kad sam vidio brojku koju su spomenuli, koliko su potpisa prikupili, samo sam se nasmiješio. Nitko nikada neće moći prikupiti taj broj i nitko ga nikada nije prikupio. Nisu prikupili ni sedam posto od broja koji tvrde da jesu prikupili. Imali smo uvid u broj ljudi prisutnih na svakoj od 346 lokacija, znamo točan broj ljudi koji su prišli. Bilo je i naših simpatizera koji su trgali i križali svoje papire", rekao je Vučić na godišnjoj konferenciji za novinare u Beogradu.
Победу расписујемо ми! pic.twitter.com/F7KZaCaNrw— Studenti_U_Blokadi (@studentblokade) December 29, 2025
Rekao je da će se "za manje od godinu dana" kada se raspišu izbori, vidjeti koliko će potpisa studenti moći prikupiti u jednom danu za predaju izborne liste.
„Ako kažu da je to gotovo 400.000, molimo vas da nas obavijestite kada se raspisuju izbori i kada je prošao jedan dan za prikupljanje potpisa, kako bi nam mogli pokazati tih 400.000 potpisa koje će predati Republičkom izbornom povjerenstvu. Vidjet ćemo, ostalo je manje od godinu dana da vidimo koliko će tada prikupiti“, rekao je predsjednik.
Studentska akcija "Potpiši pobedu" je bila uspešna, a broj od oko 400.000 prikupljenih potpisa je - dobar broj, kaže za N1 akademik i profesor na Hemijskom fakultetu Radomir Saičić. "Opšte uverenje je da je to dobar broj, videlo se već tokom prikupljanja potpisa da to ide dobro,… pic.twitter.com/ME4GJd0UYQ— TV N1 Beograd (@n1srbija) December 30, 2025
"Uobičajena stranačka aktivnost"
Ocijenio je da je tjedna studentska akcija bila „uobičajena stranačka aktivnost“.
„Pozdravljam to, konačno su shvatili da prikupljanje potpisa, odlazak od vrata do vrata, da su to uobičajene političke aktivnosti, iako su napadali i stigmatizirali neke druge koji su to radili prije“, rekao je Vučić.
Dodao je da je „na vrhuncu“ studentsko-građanskih prosvjeda najveći broj ljudi u jednom danu diljem Srbije bio 92.850, te ponovno ponudio dijalog „u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu svakome tko drugačije misli“.
„Sljedeći izbori bit će najvažniji u modernoj povijesti Srbije. Za nas će to biti teški izbori, ali dat ćemo sve od sebe. Pobjednika ćemo proglasiti tek u 22 sata, dok se ne prebroje glasovi“, rekao je Vučić.
