Tragedija u Sloveniji: Muškarac poginuo tijekom skoka padobranom

Pablo PORCIUNCULA BRUNE / AFP / Ilustracija

Padobranac je danas poslijepodne poginuo u mjestu Šentvid pri Stični u Sloveniji nakon što je tijekom skoka iz zrakoplova imao problema s padobranom. Velikom je brzinom udario o tlo i preminuo na mjestu nesreće.

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Do nesreće je došlo tijekom skoka iz zrakoplova, kada je padobranac naišao na poteškoće s padobranom te velikom brzinom pao na tlo.

Na mjesto događaja izašli su vatrogasci, hitna medicinska pomoć i policija, koji su osigurali mjesto nesreće te pokušali reanimirati ozlijeđenog padobranca.

Zbog teških ozljeda padobranac je preminuo na mjestu, izvijestila je slovenska Uprava za zaštitu i spašavanje.

O događaju su obaviještene nadležne službe.