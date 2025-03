Tvrtko Jakovina: Nije dobro da se odnosi s Kosovom svode samo na antisrpski sentiment

Podijeli :

Povjesničar Tvrtko Jakovina bio je gost Nataše Božić u Novom danu N1 televizije.

Govoreći o situaciji u Bosni i Hercegovini, Jakovina kaže da je Miloradu Dodiku ovaj put možda zaista došao kraj. “On ima većinu u RS-u. Njegovoj opoziciji je stalo da se makne onaj koji RS-om dominira ovoliko dugo. To je jedan cilj. Što će se događati nakon toga, kada se većina eventualno presloži na razini FBiH, i kad se izgubi neprijatelj koji je funkcionirao uz prijetnje, to ćemo vidjeti. Svi koji su u toj novoj potencijalnoj većini, nisu puno umjereniji od Dodika. Tu ostaju ista pitanja na stolu”, govori Jakovina upozoravajući da je jedan od osnovnih problema u u nestabilnoj zemlji to što se konstrukcija neprestano trese. “Ovo je sada jedna od većih trešnji koja u pitanje dovodi i granične postrojbe koje nisu reagirale kad je Stevandić otišao u Srbiju. Tu vidimo nefunkcioniranje, to ostavlja loš dojam. Međutim, pravo je pitanje hoće li nakon ovoga biti pravi iskorak”, kaže.

Čović proglasio oporbene stranke iz RS-a partnerima. Nazire se veliki razlaz s Dodikom Dodik ponovo prijeti secesijom: Od BiH treba odustati

“Ovdje je prvi cilj da opozicija Dodiku dođe na vlast i da BiH može nastaviti funkcionirati”, kaže.

Jakovina kaže kako u Zagrebu već neko vrijeme nastoje potaknuti svijest kod bh. Srba koja bi im pomogla da se emancipiraju od Beograda. Zasad, kaže, bez uspjeha.

“Ostaje i pitanje što radimo s Daytonom. To nije okvir kojeg je moguće mijenjati u ovoj situaciji”, kaže Jakovina.

Dragan Čović odmiče se od Milorada Dodika. “Ne događa se ništa neobično. Procijenili su da je jedan važan akter na kraju ili barem u situaciji da ne može više sam povlačiti poteze. To je i Dodik sam potvrdio, da se odlučio na takve poteze zbog vlastitih interesa. On tvrdi da je jačao i vlastite interese kada je branio hrvatske interese protiv bošnjačkih politika. Bilo bi jednostavnije kad bi bili jasni bošnjački ciljevi, a još jednostavnije kad bi RH shvatila da je hrvatski interes europska BiH i da ne treba voditi računa samo o hrvatskom korpusu u BiH”, govori.

“Ovo je polukorak, kakav god rezultat bio”, zaključuje.

Situacija u Srbiji

Što se tiče podrške Aleksandra Vučića Dodiku, Jakovina kaže kako smo sada u neobičnoj fazi iščekivanja sljedećeg poteza studenata koji prosvjeduju u Srbiji. Nacionalizam bi mogao biti jedno od utočišta, skretanje pozornosti. Iznutra se nešto mora događati unutar srpskog vodstva. Ovakav tip dugotrajnih nereda i nemogućnost da se fokusirate na vođu relativno dobro vođene studentske kampanje, ali je pitanje dokle može ići ovom taktikom iscrpljivanja…”, govori Jakovina.

Prema njemu, mnogi od mladih ljudi koji sada prosvjeduju u Srbiji će najviše u svom životu učiniti upravo sada. “Oni bi možda tražili neki jasniji cilj. Nisam siguran da izbori koji se pripremaju mogu koristiti studentskoj strani. Pitanje je hoće li i mogu li oni formirati vlastitu listu jer tako postaju drugačiji tip mete”, kaže.

Jakovina napominje i da nije dobro da se odnosi s Kosovom svode samo na antisrpski sentiment.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok