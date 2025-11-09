VIDEO / Srušio se ruski helikopter, poginulo pet osoba: Među njima i direktor tvornice oružja

U padu ruskog helikoptera tipa Ka-226 u Dagestanu poginulo je pet osoba.
Oglas
Među žrtvama su četiri zaposlenika Kizljarske elektromehaničke tvornice (KEMZ), među kojima i zamjenik generalnog direktora, potvrdila je tvrtka, prenosi Kyiv Independent.
Helikopter se srušio u blizini sela Achi-Su, u ruskoj republici uz obalu Kaspijskog jezera. Premda su državni mediji u početku navodili da su u letjelici bili turisti, naknadno je potvrđeno da su poginuli radnici obrambene industrije. Uz četvero zaposlenika, u nesreći je stradao i mehaničar leta, dok su dvije osobe ozlijeđene.
KEMZ je ruska tvrtka iz obrambenog sektora koja proizvodi zrakoplovnu opremu i nalazi se pod američkim sankcijama zbog sudjelovanja u ruskoj agresiji na Ukrajinu. Tvornica razvija sustave za nadzor i dijagnostiku, ponajprije za borbene zrakoplove Suhoj i MiG, koji se koriste u napadima na ukrajinske ciljeve.
Uzrok nesreće zasad nije poznat. Na društvenim mrežama pojavile su se snimke koje navodno prikazuju trenutak pada. Ruska savezna agencija za zračni promet (Rosavijacija) klasificirala je događaj kao katastrofu i pokrenula službenu istragu.
❗️The moment of yesterday's Ka-226 helicopter crash in 🇷🇺Dagestan with employees of the military plant "Kizlyar Electromechanical Plant"— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) November 8, 2025
The accident killed the deputy general director, chief engineer and chief designer pic.twitter.com/JVVKEWc43E
Ka-226 je višenamjenski dvomotorni helikopter ruske proizvodnje. Ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR) izvijestila je prošlog srpnja da je jedan takav helikopter bio oštećen u sabotažnoj akciji.
Zračni sektor u Rusiji već dulje vrijeme trpi posljedice zapadnih sankcija, zbog kojih mnoge letjelice nemaju pristup ključnim komponentama potrebnima za redovito održavanje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas