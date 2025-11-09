VIDEO / Srušio se ruski helikopter, poginulo pet osoba: Među njima i direktor tvornice oružja

Helikopter se srušio u blizini sela Achi-Su, u ruskoj republici uz obalu Kaspijskog jezera. Premda su državni mediji u početku navodili da su u letjelici bili turisti, naknadno je potvrđeno da su poginuli radnici obrambene industrije. Uz četvero zaposlenika, u nesreći je stradao i mehaničar leta, dok su dvije osobe ozlijeđene.