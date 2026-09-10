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U DVORIŠTU CRKVE

U Srbiji otac dao sinu (10) pištolj i natjerao ga da puca u njegovog poslovnog partnera

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N1info
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10. ruj. 2026. 11:43
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Ilustracija: M.M./ATAImages/PIXSELL

Desetogodišnji dječak u Srbiji pucao je u 25-godišnjeg muškarca u dvorištu crkve, a policija sumnja da ga je na to prisilio njegov otac, koji je nakon toga uhićen.

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Policija je u Ubu uhitila je 44-godišnjeg Slavka O. zbog sumnje da je svog desetogodišnjeg sina natjerao da puca u njegovog 25-godišnjeg poslovnog partnera, piše Telegraf. Pucnjava se dogodila sinoć oko 21 sat u dvorištu crkve u selu kod Obrenovca.

Prema dosad dostupnim informacijama, incidentu je prethodila svađa zbog neriješenih financijskih odnosa iz zajedničkog posla sa sječom i prodajom drva. Tijekom sukoba Slavko O. navodno je izvadio pištolj, dao ga sinu i prisilio ga da puca u 25-godišnjaka.

Mladić zadobio prostrijelne rane na rukama

Dječak je pucao u muškarca, koji je zadobio prostrijelne rane na rukama. Zbrinut je u bolnici i izvan je životne opasnosti.

Pucnjavi je svjedočio i svećenik koji se u tom trenutku nalazio u crkvenom dvorištu. Prema informacijama s terena, bio je u šoku. Ispričao je da je, nakon što je vidio automobil kako dolazi na crkveni posjed, isprva pomislio da netko od vjernika dolazi zapaliti svijeću.

Jedan od susjeda rekao je da mu je bilo neobično vidjeti automobil kako kasno navečer ulazi na crkveni posjed. Mještani, kako se navodi, još ne znaju sve detalje događaja, ali među njima vlada strah. Za ranjenog mladića susjedi kažu da je vrlo vrijedan i uzoran.

Otac ranije prijavljivan policiji

Slavko O. je, prema dostupnim informacijama, i ranije prijavljivan zbog ilegalnog posjedovanja oružja, krađe šume, nasilničkog ponašanja i prometnih nesreća.

"Radi se o osobi koja godinama puni policijske evidencije i dobro je poznata svim operativcima na terenu. U njegovom dosjeu pronašli smo niz prijava, od ilegalnog oružja i krađe šume do nasilničkog ponašanja i prometnih sukoba. Međutim, i najiskusnije inspektore na ovom slučaju zaprepastila je činjenica da je vlastito desetogodišnje dijete iskoristio kao 'stroj za pucanje' i dao mu napunjen pištolj u ruke", rekao je izvor upućen u istragu.

Policija je nakon pucnjave blokirala područje, a pronađeno vatreno oružje poslano je na vještačenje. Desetogodišnje dijete je zbrinuto i na sigurnom.

Slavku O. određeno je zadržavanje do 48 sati, a slučaj je preuzelo Više javno tužiteljstvo. Zbog sudjelovanja djeteta u napadu angažiran je i Centar za socijalnu skrb, koji će mu pružiti pravnu i psihološku podršku.

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Teme
ilegalno oružje pucnjava pucnjava srbija zlouporaba djeteta

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