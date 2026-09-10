U Srbiji otac dao sinu (10) pištolj i natjerao ga da puca u njegovog poslovnog partnera

"Radi se o osobi koja godinama puni policijske evidencije i dobro je poznata svim operativcima na terenu. U njegovom dosjeu pronašli smo niz prijava, od ilegalnog oružja i krađe šume do nasilničkog ponašanja i prometnih sukoba. Međutim, i najiskusnije inspektore na ovom slučaju zaprepastila je činjenica da je vlastito desetogodišnje dijete iskoristio kao 'stroj za pucanje' i dao mu napunjen pištolj u ruke", rekao je izvor upućen u istragu.