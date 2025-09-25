Oglas

U susjednoj Sloveniji pao prvi snijeg

N1 Slovenija
25. ruj. 2025. 11:00
Photo: Meteo

Prve pahulje snijega ove jeseni zalepršale su na Kredarici. Prema podacima Agencije za okoliš, na najvišoj slovenskoj meteorološkoj postaji palo je otprilike jedan centimetar snijega.

Hladna fronta koja je ovog tjedna stigla do Slovenije osigurala je prvi snijeg ove jeseni.

Prvi centimetar snijega

Pahulje snijega zaplesale su ovaj put na najvišoj meteorološkoj postaji na Kredarici u Sloveniji, gdje je u proteklih 12 sati palo ukupno jedan centimetar snijega, navodi Agencija za okoliš Republike Slovenije (Arso) na svojoj web stranici.

Kako su meteorolozi objasnili, zbog prolaska hladne fronte moguće je da će ovih dana na najvišim vrhovima Slovenije pasti još nešto snijega, ali se za sada neće zadržati.

Dodaju i da snijeg u visokom gorju ljeti i rano u jesen nije ništa neobično. Primjerice, Kredarica i Kanin ove su se godine zabijelili početkom srpnja.

