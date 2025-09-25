jedan centimetar
U susjednoj Sloveniji pao prvi snijeg
Prve pahulje snijega ove jeseni zalepršale su na Kredarici. Prema podacima Agencije za okoliš, na najvišoj slovenskoj meteorološkoj postaji palo je otprilike jedan centimetar snijega.
Hladna fronta koja je ovog tjedna stigla do Slovenije osigurala je prvi snijeg ove jeseni.
Prvi centimetar snijega
Pahulje snijega zaplesale su ovaj put na najvišoj meteorološkoj postaji na Kredarici u Sloveniji, gdje je u proteklih 12 sati palo ukupno jedan centimetar snijega, navodi Agencija za okoliš Republike Slovenije (Arso) na svojoj web stranici.
Kredarica trenutno ❄️🌨️ . pic.twitter.com/qBeE8qWcNp— Kristijan Paljar (@KPaljar) September 25, 2025
Kako su meteorolozi objasnili, zbog prolaska hladne fronte moguće je da će ovih dana na najvišim vrhovima Slovenije pasti još nešto snijega, ali se za sada neće zadržati.
Dodaju i da snijeg u visokom gorju ljeti i rano u jesen nije ništa neobično. Primjerice, Kredarica i Kanin ove su se godine zabijelili početkom srpnja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
