nisu životno ugrožene
Užas u školi u Tuzli: Djevojčica nožem ranila dvije 14-godišnjakinje
Dvije 14-godišnje djevojčice ozlijeđene su u petak u školskom dvorištu u Gornjoj Tuzli nakon što ih je, prema informacijama policije, nožem napala maloljetna djevojčica.
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Policija je oko 9:25 sati zaprimila dojavu o galami u dvorištu škole na području Tuzle. Po dolasku na mjesto događaja utvrđeno je da je djevojčica rođena 2011. godine hladnim oružjem ozlijedila dvije djevojčice rođene 2012. godine.
Ozlijeđene učenice prevezene su vozilom Hitne medicinske pomoći u Univerzitetski klinički centar Tuzla, gdje im je pružena liječnička pomoć. Prema trenutačnim informacijama, nisu životno ugrožene, dok se još utvrđuje težina njihovih ozljeda, javlja Dnevni avaz.
Djevojčica koja se sumnjiči za napad nalazi se pod nadzorom policije.
O svemu je obaviješten dežurni tužitelj Kantonalnog tužiteljstva Tuzlanskog kantona, koji će rukovoditi očevidom. Policija provodi očevid i druge potrebne radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.
Iz MUP-a Tuzlanskog kantona poručili su da zbog zakonske zaštite djece i maloljetnika te Konvencije o pravima djeteta zasad ne mogu iznositi više informacija o slučaju.
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