Večeras dodjela nagrada Reportera bez granica, među nominiranima i redakcija N1 Srbije

“Velika je čast što se N1 našao među nominiranima za nagradu RSF-a za hrabrost. Ta nominacija nije samo priznanje našem radu i svemu što su naši novinari prošli u protekloj godini, nego i važno saznanje da se borba za slobodno novinarstvo u Srbiji vidi i izvan naših granica. Ova nominacija pokazuje da novinari N1, koji su uvijek na mjestu događaja, vrlo često rade u nemogućim uvjetima, prkose pritiscima, prijetnjama, uvredama i napadima te ostavljaju trag u povijesti novinarstva u Srbiji.