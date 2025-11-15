Večeras dodjela nagrada Reportera bez granica, među nominiranima i redakcija N1 Srbije

Na ovogodišnjem festivalu “Reportera bez granica” u Parizu, kojim ta organizacija obilježava 40 godina rada, bit će uručene međunarodne nagrade za slobodu medija u pet kategorija, među kojima je i jedna od najprestižnijih – Courage Prize (Nagrada za hrabrost).
Nagrada za hrabrost
Na ovogodišnjem festivalu “Reportera bez granica” u Parizu, kojim ta organizacija obilježava 40 godina rada, bit će uručene međunarodne nagrade za slobodu medija u pet kategorija, među kojima je i jedna od najprestižnijih – Courage Prize (Nagrada za hrabrost).
Za tu nagradu nominirani su novinari: Atiana Serzh Oulon iz Burkine Faso, Sevinj Vagifgizi iz Azerbajdžana, Frenchie Mae Cumpio s Filipina, Angelica Carcamo iz El Salvadora, Nor Swirki iz Palestine i ekipa televizijskog kanala N1 TV (Srbija), koja, kako se navodi u obrazloženju RSF-a, “predstavlja primjer novinarske hrabrosti u Srbiji”.
N1 Srbija izložen stalnom neprijateljstvu vlasti
„Zaposleni na televizijskom kanalu N1 primjer su novinarske hrabrosti u Srbiji, gdje je sloboda medija na najnižoj razini do sada. Kao jedini veliki TV kanal koji pruža pouzdano izvještavanje o sve nasilnijim masovnim prosvjedima protiv korupcije od studenog 2024., N1 je izložen stalnom neprijateljstvu vlasti.
Apsurdne optužbe predsjednika Srbije o ‘čistom terorizmu’ i pokušaju ‘državnog udara’ dovele su do desetaka fizičkih napada i prijetnji smrću na račun N1. Od lipnja, novinari ovog kanala također brane njegovu uredničku neovisnost od intervencija njegova vodećeg dioničara, u uvjetima pojačanog regulatornog pritiska“, navodi se u obrazloženju RSF-a.
"Ostat će zabilježeno da je za novinarski rad u Srbiji trebalo imati hrabrosti"
Direktor N1 Srbije Igor Božić istaknuo je značaj same nominacije, ne samo kao priznanje N1-u za njegov beskompromisan rad, nego i za borbu za slobodu medija u Srbiji u cjelini.
“Velika je čast što se N1 našao među nominiranima za nagradu RSF-a za hrabrost. Ta nominacija nije samo priznanje našem radu i svemu što su naši novinari prošli u protekloj godini, nego i važno saznanje da se borba za slobodno novinarstvo u Srbiji vidi i izvan naših granica. Ova nominacija pokazuje da novinari N1, koji su uvijek na mjestu događaja, vrlo često rade u nemogućim uvjetima, prkose pritiscima, prijetnjama, uvredama i napadima te ostavljaju trag u povijesti novinarstva u Srbiji.
Ostat će zabilježeno da je za novinarski rad u Srbiji 2025. trebalo imati hrabrosti. To dovoljno govori o stanju naše profesije. Ključno je boriti se za opstanak i upravo to namjeravamo nastaviti raditi,” rekao je Božić uoči svečanosti.
Na ovogodišnji festival u Parizu stigli su novinari, urednici i medijski radnici iz više od 20 zemalja, a bit će dodijeljene nagrade u kategorijama hrabrosti, utjecaja, neovisnosti, afričkog istraživačkog novinarstva i foto-novinarstva.
Proglašenje dobitnika zakazano je za večeras u centru Gaîté Lyrique.
