Policija u opremi za razbijanje demonstracija zbog čijega su prisustva i grubog postupanja nedavno organizirani veliki prosvjedi u Novome Sadu napustila je u ponedjeljak zgradu Filozofskog fakulteta, da bi, kako javljaju gradski mediji prešla u zgradu Rektorata Sveučilišta.
„Policija nije napustila studentski kampus, već je prešla u Rektorat koji je 'zauzela' nakon velikog studentskog prosvjeda u noći na subotu i to na poziv rektora“, objavio je portal 021.rs.
Policija je na fakultetu bila 13 dana jer je dekan pozvao na intervenciju, da bi se nakon toga zaključao u zgradi i izbacio studente, navodi N1 Srbija i dodaje da su nakon toga započeli studentski i građanski prosvjedi koje je policija oštrom intervencijom ugušila.
Studenti više nemaju pristup ni rektoratu u koji je na poziv dekana Dejana Madića ušla interventna policija, pa su zajedno s nekim nezadovoljnim profesorima ispred uprave Sveučilišta.
Ministar prosvjete Dejan Vuk Stanković izjavio je da se situacija na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu „normalizira“ i dodao se to vidi i po tome što se 1300 studenata prijavilo da polaže ispite, i da u zgradi više nema studenata u blokadi, koje je nazvao blokaderima.
"Nije me nitko obavještavao o tome, ali sama činjenica da 1300 studenata hoće ući i da nema više blokadera u samoj zgradi je dovoljan pokazatelj da se stvari normaliziraju“, rekao je Stanković na postaji TV K1.
U Novome Sadu su u ponedjeljak, ispred Kliničkog centra Vojvodine (KCV), prosvjedovali medicinski radnici i studenti Medicinskog fakulteta.
Prosvjed "Mi previjamo, vi prebijate" organiziran je zbog policijske brutalnosti, koja je kulminirala u petak tijekom velikog skupa u Novom Sadu, na kojemu pripadnici policije nisu štedjeli ni medicinare koji su ukazivali pomoć ozlijeđenim građanima, a čak su i priveli jednog liječnika dok je pružao pomoć, prenio je N1 Srbija.
Medicinari su sa studentima blokirali dio središta grada kod KCV-a i odali šesnaestominutnu počast stradalima na željezničkoj postaji, držeći transparente.
Novi Sad je u prethodne dva tjedna bio poprište oštrih sukoba policije i studenata i građana koji su prosvjedovali zbog ulaska interventnih jedinica na dva novosadska fakulteta i uporabe sile protiv prosvjednika.
Više je desetina prosvjednika ozlijeđeno i privedeno.
Antivladini skupovi se organiziraju od studenog prošle godine zbog pogibije 16 osoba na kolodvoru željezničkog kolodvora u Novom Sadu.
