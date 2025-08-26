VIDEO / Napeto u Novom Sadu: Dekan pustio policiju u zgradu Filozofskog fakulteta, stigla i Žandarmerija

nova.rs

Studenti Pravnog fakulteta u Novom Sadu ušli su u zgradu Filozofskog fakulteta, nakon što je dekan Milivoj Alanović jutros izbacio studente koji su bili u blokadi. Na njegov poziv, na lice mjesta stigli su pripadnici Interventne jedinice i tri policijska vozila, javila je novinarka N1. Ubrzo nakon toga pojavila se i Žandarmerija.

Tijekom dana studentima i profesorima pridružili su se poljoprivrednici i građani kako bi im pružili podršku. Prema riječima reporterke N1, u jednom se trenutku ispred Fakulteta čula buka jer su studenti s Pravnog uspjeli kroz sporedni ulaz ući u zgradu Filozofskog.

Podsjetimo, dekan Alanović od jutra je bio zaključan u svom kabinetu, dok su se ispred zgrade okupili studenti i građani. Kako javlja reporterka N1, atmosfera ispred Filozofskog fakulteta i dalje je izrazito napeta.

Na samom ulazu nalazi se velik broj građana i dvojica policajaca. Unutar fakulteta jedan inspektor razgovara s dekanom Alanovićem.

Studenti Fakulteta tehničkih znanosti objavili su snimku na kojoj se vidi puna ulica policijskih vozila u kampusu u Novom Sadu.

Građani prave buku, a situacija je napeta, javlja N1 Srbija. Okupljeni su podigli ruke u zrak kako bi pokazali da nisu nasilni, a uzvikivali su parole poput „izdaja“ i „idite na Kosovo“. Jedna se skupina okupila na samom ulazu, dok druga sprječava pripadnike Interventne da mu priđu.

Dekan je potom otvorio vrata i pustio policajce unutra, nakon čega su okupljeni počeli skandirati „ua“ i „izlazite van“. Jedan od zaposlenih pokušao je spriječiti ulaz u fakultet.