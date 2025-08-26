Nedostaje grobara, traži ih Zagreb, Pula, Samobor... Pogledajte kolike im plaće nude

I u Zagrebu su slične plaće. U natječajima objavljenima na stranicama Zagrebačkog Holdinga za posao grobara nudi se mjesečna bruto plaća u iznosu od 1.476,29 što bi u neto iznosu bilo između 1.100 i 1.200 eura. Osim toga, grobarima nude i uvećanje plaće za 0,5 posto po godini radnog staža te dodatne mjesečne primitke u neto iznosu od 176,66 eura što početnu plaću grobara diže i do 1.300 eura. Usto ide još i plaćena godišnja karta za gradski i međugradski prijevoz, dodatna godišnja nagrada, regres, božićnica, dar za djecu mlađu od 15 godina povodom Sv. Nikole te dar u naravi za Uskrs.