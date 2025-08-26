DEFICITARNO ZANIMANJE
Nedostaje grobara, traži ih Zagreb, Pula, Samobor... Pogledajte kolike im plaće nude
Unatrag dvije godine potražnja za grobarima u Hrvatskoj sve je veća pa je Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) proglasio to zanimanje deficitarnim. Da je potražnja za grobarima velika svjedoči i to što su ponuđene im osnovne plaće u dvije godine narasle s 800 eura na oko 1.200 eura.
Trenutno je na Burzi rada HZZ-a deset oglasa za zapošljavanja grobara, ukopnika odnosno radnika i pomoćnih radnika na ukopu i održavanju groblja, ovisno o formulacijama u oglasima.
U tih devet aktivnih oglasa ukupno se traži 25 grobara ili grobarki. Najviše u Zagrebu - osam, u Samoboru pet, u Dugom Selu, Požegi, Puli i Vrbovcu po dva, a po jedan u Krapinskim Toplicama, Makarskoj, Mihaljevcima kod Požege i Rijeci.
Poslodavci im ne postavljaju visoke uvjete. Dovoljna je završena osnovna škola pa čak i samo niži razredi osnovne škole, a većinom se ne zahtijeva ni prethodno radno iskustvo. U oglasima za zapošljavanje grobara u Požegi i Mihaljevcima navodi se da u obzir dolaze i umirovljenici za rad na pola radnog vremena.
Početna plaća od 1.000 do 1.200 eura
Plaću koju nude u oglasima jedino navode Monte Giro, gradsko poduzeće za pogrebne usluge u Puli te zagrebačka Gradska groblja. Pulsko poduzeće nudi plaću od 1.000 do 1.200 eura, ali i 13. plaću, božićnicu, regres i dar djetetu.
I u Zagrebu su slične plaće. U natječajima objavljenima na stranicama Zagrebačkog Holdinga za posao grobara nudi se mjesečna bruto plaća u iznosu od 1.476,29 što bi u neto iznosu bilo između 1.100 i 1.200 eura. Osim toga, grobarima nude i uvećanje plaće za 0,5 posto po godini radnog staža te dodatne mjesečne primitke u neto iznosu od 176,66 eura što početnu plaću grobara diže i do 1.300 eura. Usto ide još i plaćena godišnja karta za gradski i međugradski prijevoz, dodatna godišnja nagrada, regres, božićnica, dar za djecu mlađu od 15 godina povodom Sv. Nikole te dar u naravi za Uskrs.
Bruto plaća im porasla za 318 eura
Zagrebačka Gradska groblja prvotno su 20. kolovoza objavila oglas za zapošljavanje pet grobara, a potom su u utorak dopunili oglas tražeći još troje grobara na neodređeno vrijeme. O potrebama za grobarima u glavnom gradu svjedoči i to da su Gradska groblja uz postojeći natječaj od početka ove godine objavila još sedam natječaja u kojima su tražili 22 grobara. S ovih osam koje sada traže, to je ukupno 30 grobara. Potrebe se očito povećavaju, moguće je i da interes nije velik, no ponuđeni uvjeti nisu loši.
Da zagrebačka Gradska groblja nastoje privući ljude koji bi radili taj posao govori i to da je unazad godinu i pol dana bruto plaća grobara u Zagrebu porasla za 318 eura. U ožujku prošle godine u javnim natječajima za zapošljavanje za posao grobara nuđena je bruto plaća u iznosu od 1.158 eura. Potom je lani u listopadu taj iznos podignut na 1.304 eura da bi u svibnju ove godine bio povećan na sadašnjih 1.476 eura.
Ugrubo računajući, neto plaća grobara u Zagrebu u godinu i pol dana narasla je s 940 eura na oko 1.150 eura. Uz onaj mjesečni dodatak od 176,66 eura, to je više od 1.300 eura.
Ove godine već tražili 30 grobara
Naspram ovogodišnjih osam mjeseci, kada je u Zagrebu putem natječaja već traženo trideset radnika za ukop i održavanje groblja, lani je potražnja bila znatno manja - traženo ih je dvanaest. Pretprošle, 2023. godine, Gradska groblja su u četiri navrata objavila natječaje za zapošljavanje ukupno 26 grobara.
Osim grobara, zagrebačka Gradska groblja povremeno oglašavaju zapošljavanja i za druga radna mjesta. Trenutno su otvorene ponude za tri vrtlara te po jednog rukovatelja i uslužitelja u procesu ceremonijala. Ranije ove godine zapošljavali su i krematora, klesara, vrtlara, vozača specijalnih vozila i komunalne radnike.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare