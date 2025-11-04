VIDEO / Požar u Domu za starije u Tuzli: Više poginulih

Večeras je u Domu umirovljenika u Tuzli izbio veliki požar na jednom od gornjih katova, a prema prvim informacijama, vatra je zahvatila jedan od apartmana.
Požar je ugašen u 22:00 sata, potvrdila je policija. Prema neslužbenim i još nepotvrđenim informacijama, osim ozlijeđenih u požaru, ima i nekoliko smrtno stradalih osoba.
"Molimo medije da upozore građane da se ne približavaju objektu, da omoguće prolaz i djelovanje interventnih ekipa te da poštuju upute policijskih službenika na terenu“, priopćila je Uprava policije MUP-a TK.
Kako su naveli iz UKC-a Tuzla, tri pacijenta su zbog trovanja ugljičnim monoksidom smještena na Kliniku za unutarnje bolesti, dvoje je u Jedinici intenzivne njege, a jedan pacijent nalazi se u prijemnoj ambulanti, javlja Balans.
Požar je izbio na jednom od viših katova, a prema prvim informacijama, vatra je zahvatila jedan od apartmana iz kojeg se širio gusti dim.
Na mjesto događaja ubrzo je stiglo nekoliko vatrogasnih vozila, policija i ekipe hitne pomoći, a potporu su pružile i vatrogasne postrojbe iz susjednih gradova.
