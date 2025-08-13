VIDEO / Prosvjedi diljem Srbije zbog napada policije: Naprednjaci blokirali Kneza Miloša

U Kraljevu se građani okupljaju na Trgu srpskih ratnika, dok su pristalice Srpske napredne stranke (SNS) ispred stranačkih prostorija. Slično je i u Smederevu, gdje su se naprednjaci okupili prije početka prosvjeda, te u Čačku, gdje je policija blokirala prilaz prostorijama SNS-a, a pristalice stranke stoje ispred ulaza.