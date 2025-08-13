VIDEO / Prosvjedi diljem Srbije zbog napada policije: Naprednjaci blokirali Kneza Miloša

U Srbiji se večeras u više gradova održavaju prosvjedi kao reakcija na incidente i ponašanje policije na sinoćnim okupljanjima u Vrbasu i Bačkoj Palanci.
U Kraljevu se građani okupljaju na Trgu srpskih ratnika, dok su pristalice Srpske napredne stranke (SNS) ispred stranačkih prostorija. Slično je i u Smederevu, gdje su se naprednjaci okupili prije početka prosvjeda, te u Čačku, gdje je policija blokirala prilaz prostorijama SNS-a, a pristalice stranke stoje ispred ulaza.
U Novom Sadu, studenti u blokadi Medicinskog fakulteta upozorili su na društvenoj mreži X da su simpatizeri SNS-a donijeli vatromet.
Iz prve ruke od studenata saznajemo da se u Pauzi, iza kamina, nalaze kutije vatrometa.
Organizovano, SNS ekipa dolazi po njih u 19:30.
Delite dalje‼️
Građanske inicijative iz Kragujevca poručile su da „kraj dolazi kad mi kažemo da je kraj” i najavile novi prosvjed, navodeći da se „na ovakva okupljanja ne mora posebno pozivati” nakon „napada hordi batinaša na mirne građane” u više gradova.
Istaknuli su da režim „broji posljednje dane” i pozvali građane da na protest dovedu još nekoga.
Većina večerašnjih skupova zakazana je za 19 ili 20 sati, uključujući i nekoliko beogradskih okupljanja, među kojima je i ono kod Pravnog fakulteta.
Podsjetimo, sinoć su prosvjedi održani u Vrbasu i Bačkoj Palanci, dok je u Bačkom Petrovcu skup otkazan zbog straha od sukoba. U oba grada došlo je do napada pristalica SNS-a na građane i studente, koji su gađani vatrometima, bocama, alatom i kamenjem.
Najveće kritike upućene su policiji, koja nije zaustavila napadače, nego je pokušavala spriječiti napadnute da uzvrate. Napadnute su i ekipe televizije N1.
Predsjednik SNS-a Miloš Vučević sinoć je na Instagramu optužio prosvjednike za „čisto nasilje i fašizam”, dok je predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila da oni žele izazvati građanski rat, javlja danas.rs.
