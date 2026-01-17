„Lustracija ne znači osvetu. Ona znači pročišćavanje jednog društva, pročišćavanje od loših praksi, od nepravdi koje ste svi osjetili. Sve ono što je ostavio prethodni sustav. To je način da se jedno društvo očisti i da krene ispočetka, da ostavi lošu prošlost iza sebe. I da se povuče jasna linija između onoga što je bilo i onoga što će biti. Ne bismo bili prvi koji bi to učinili. To su radile Estonija, Čehoslovačka, Njemačka, Poljska“, rekla je.