"Što znači pobjeda"
VIDEO / Studenti u Novom Sadu prosvjedom najavili izborni program u borbi protiv korupcije
U Novom Sadu održan je studentski prosvjed na kojem su, kako je najavljeno, predstavljene osnovne ideje studentskog izbornog programa. Kako su novosadski studenti ranije rekli za N1 Srbija, riječ je o mehanizmima borbe protiv korupcije.
Na pitanje „Što znači pobjeda?“ novosadski studenti odgovorili su večeras od 18 sati na Trgu slobode. Poručili su da ovim okupljanjem započinje nova etapa u razvoju cjelokupnog studentskog pokreta. Ovo je prvi studentski skup otkako su u prosincu prikupili, kako su naveli, gotovo 400.000 potpisa u akciji „Raspiši pobjedu“.
Politolog Duško Radosavljević: U kulturnim zemljama bi odgovorni za sve ovo – barem emigrirali
Politolog Duško Radosavljević kaže da su se građani Srbije u posljednjih godinu i pol dana oslobodili straha: „Očekivanja od studenata i općenarodnog pokreta su velika – da nas dovedu do razine na kojoj Srbija može napredovati i biti u krugu normalnih država. Od režima ne očekujem ništa, jer bi se u ‘kulturnim zemljama’ ova vlast uhvatila za uši, a odgovorni bi barem emigrirali“, rekao je.
Profesorica Jelena Kleut: Probudili ste nadu, ali ovaj režim nadu ne oprašta
Profesorica Jelena Kleut rekla je da su studenti probudili nadu, ali da ovaj režim nadu ne oprašta: „Sutra je 18. siječnja, godišnjica prvog velikog okupljanja profesora Slobodnog sveučilišta, akademske zajednice koja je stala uz svoje studente. Nas 4.000 tada je reagiralo. Prešli smo 4.000 koraka od Akademije umjetnosti do kampusa Sveučilišta u Novom Sadu. Izašli smo bijesni. Bijesni zbog još jednog pokušaja ubojstva još jedne studentice u Beogradu. Bijesni zbog bezumnog nasilja nad studentima. Zbog pritisaka, targetiranja u tabloidnim medijima i zastrašivanja od strane sigurnosnih službi. Bijesni zbog neakademskog postupanja rektora Dejana Madića i njegovog nečasnog odnosa prema studentima“, rekla je profesorica.
Student Filozofskog fakulteta: Sjećate li se tko je odgovarao?
Student Filozofskog fakulteta upitao je brojne okupljene sjećaju li se tko je odgovarao za kriminal i korupciju koje Srbija trpi više od 13 godina.
„Sjećate li se tko je odgovarao za uporabu zvučnog topa 15. ožujka? Sjećate li se tko je odgovarao za sigurnosne slučajeve politike brutalnosti nad prosvjedima? Sjećate li se tko je odgovarao za korištenje CN plina 5. rujna? I sjećate li se tko je odgovarao za pad nadstrešnice?“, upitao je.
Odvjetnica Tanja Arsić: Lustracija nije osveta, nego pročišćenje
Spomenuvši brojne probleme, afere i neriješene slučajeve u zemlji, ali i paket pravosudnih zakona koji je predložio Uglješa Mrdić, odvjetnica Tanja Arsić rekla je da, ako dođe do promjena, na red dolazi lustracija.
„Lustracija ne znači osvetu. Ona znači pročišćavanje jednog društva, pročišćavanje od loših praksi, od nepravdi koje ste svi osjetili. Sve ono što je ostavio prethodni sustav. To je način da se jedno društvo očisti i da krene ispočetka, da ostavi lošu prošlost iza sebe. I da se povuče jasna linija između onoga što je bilo i onoga što će biti. Ne bismo bili prvi koji bi to učinili. To su radile Estonija, Čehoslovačka, Njemačka, Poljska“, rekla je.
Ako zakon o lustraciji bude usvojen, to neće biti kao Mrdićev paket zakona, nego u skladu s pravilima, dodala je.
Ovo nije borba odvjetništva, već cijelog društva, rekla je.
„Nećemo šutjeti, borit ćemo se dok ne dođemo do države u kojoj je vlast prolazna, a pravo trajno“, zaključila je.
Najavljen prosvjed u Beogradu
Na kraju studentskog prosvjeda s pozornice je poručeno da će studenti 27. siječnja organizirati skup u Beogradu kako bi obilježili Svetog Savu i razgovarali o važnosti obrazovanja.