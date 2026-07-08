državna imovina
Oporba: To se zove švicarski sir od države, HDZ: Strategija donosi jasne ciljeve
Raspravljajući u srijedu o Strategiji upravljanja državnom imovinom do 2035. godine, oporba je kritizirala Vladu zbog kašnjenja s njezinim donošenjem, ali i lošeg upravljanja državnim nekretninama, dok iz HDZ-a ističu da Strategija donosi jasne ciljeve učinkovitijeg upravljanja imovinom.
U ime Kluba SDP-a Dalibor Domitrović ustvrdio je da je Vlada prekršila zakon jer je prijedlog Strategije, koji je prema Zakonu o upravljanju nekretninama iz 2023. trebala uputiti u roku od 18 mjeseci, predstavila tek nakon 30 mjeseci. Ocijenio je da je riječ o kvalitetno izrađenom dokumentu, ali da sama Strategija nije dovoljna bez učinkovitije provedbe.
Kritizirao je i što u prijedlogu nove desetogodišnje Strategije nema analize uspješnosti prethodnih strategija.
"Ministarstvo je tijekom 2024. županijama i gradovima predalo 9841 zahtjev koji se odnose na raspolaganje nekretninama u vlasništvu RH, a riješeno je tek nešto manje od 10 posto i to nije dobro. Prebacili ste nadležnost na gradove i županije, ali niste pitali imaju li ta tijela kapaciteta, a očito je da nemaju", poručio je te dodao kako je Vlada decentralizirala samo obveze, ali ne i prava županija i gradova.
"Postoji opravdan strah da i ovaj model ostane samo slovo na papiru, a da se u stvarnosti državna imovina koristi za malverzacije i manipulacije slične onima gdje je državno zemljište u blizinu Šibenika neposrednom pogodbom prodano za 291.000 eura, a realna mu je vrijednost između 5,6 i 8,2 milijuna eura", ustvrdio je.
Domitrović je također kritizirao Vladu zbog kašnjenja u donošenju godišnjih planova upravljanja državnom imovinom te zatražio redovito izvještavanje Sabora o provedbi Strategije, poručivši da SDP zbog tog nedostatka neće poduprijeti ovaj dokument.
Klub SDSS-a podržat će Strategiju, ali uz očekivanja da će se prilikom njezina provođenja posebna pažnja posvetiti sredinama kojima je razvojna potpora države najpotrebnija te da će državna imovina biti korištena u interesu građana, lokalnih zajednica i ravnomjernog regionalnog razvoja, rekla je Dragana Jeckov. Istaknula je kako državna imovina ne smije biti promatrana samo kao ekonomska kategorija, nego kao razvojni resurs koji može pomoći demografski ugroženim područjima, potaknuti stanovanje, poduzetništvo i razvoj javnih usluga.
Pozdravila je nastavak decentralizacije upravljanja nekretninama, ali je upozorila da treba dodatno riješiti složene imovinsko-pravne odnose i proširiti prijenos ovlasti i na jedinice lokalne samouprave s manje od 35.000 stanovnika.
"Bilo bi korisno razmotriti modele kojima bi se dio državnih nekretnina stavio u funkciju poticanja povratka stanovništva i zadržavanja mladih", dodala je.
Oporba: Država loše upravlja svojom imovinom
Božo Petrov (Most) ocijenio je da Strategija predstavlja priznanje dugogodišnjeg neuspjeha države u upravljanju vlastitom imovinom. Pozivajući se na nalaze Državne revizije za 2024. godinu, naveo je da država raspolaže tisućama stanova i poslovnih prostora, od kojih dio koriste osobe bez pravne osnove, dok su brojni objekti prazni.
"To se zove švicarski sir od države. Mi jesmo za aktivaciju državne imovine, ali ta imovina treba prestati biti privilegij za određene, mrtvi kapital i mora postati javni resurs pod javnom kontrolom", poručio je.
Iz Mosta traže uspostavu javnog registra državnih nekretnina, da Vlada podnosi Saboru godišnje izvješće o provedbi Strategije, sređivanje evidencija u roku od dvije godine, turistička kamp zemljišta na korist svima te aktivaciju praznih stanova za potrebe stanovanja.
Dušica Radojčić (Možemo!), govoreći o Vladinim kriterijima prema kojima su određene nekretnine proglašene od strateškog značaja, istaknula je da ih se 80 posto nalazi u jadranskim županijama i da su uglavnom namijenjene turističkim sadržajima. Toliko o njihovoj regionalnoj distribuciji i dobrobiti za širu zajednicu, dodala je. Ocijenila je kako se Strategijom nastavlja model razvoja temeljen na intenzivnoj turistifikaciji obale, a bez provedene evaluacije prethodnih strategija i bez strateške procjene utjecaja na okoliš.
Marijana Puljak (Centar) ustvrdila je da državne nekretnine državi služe kao "valuta za političku trgovinu", a kao primjer neučinkovitog upravljanja navela je dugogodišnje propadanje hotela Zagreb na Duilovu."RH je loš gospodar vlastitom imovinom, to potvrđuju i izvješća ministarstva, kao i prethodni ministri", poručila je, upozorivši na nepotpun središnji registar državne imovine unatoč uloženih 1,4 milijuna eura u njegovu uspostavu.
HDZ: Strategija donosi dugoročnu viziju, jasne ciljeve i mjerljive rezultate
HDZ-ov Ivan Radić istaknuo je da Strategija predviđa ulaganja od 233,2 milijuna eura te više od 1,23 milijarde eura prihoda od učinkovitijeg upravljanja državnom imovinom do 2035. godine.
Naglasio je da donosi dugoročnu viziju, jasne ciljeve i mjerljive rezultate te nastavlja reformu upravljanja državnom imovinom započetu novim zakonskim okvirom. Cilj je, rekao je, do 2035. aktivirati 60 posto nekretnina od strateškog značaja, uz digitalizaciju sustava, razvoj internog registra nekretnina i učinkovitije korištenje državne imovine za javne projekte, gospodarstvo i razvoj lokalnih zajednica.
"Državna imovina svoju punu vrijednost ostvaruje tek kada služi građanima, a ova Strategija to i omogućuje aktiviranjem neiskorištenih nekretnina za izgradnju škola, vrtića, domova zdravlja, sportskih i kulturnih sadržaja te drugih projekata od javnog interesa, a donosi neposredne koristi i za gospodarstvo", poručio je.
Državna imovina mora biti u funkciji demografske obnove i ravnomjernog regionalnog razvoja, istaknuo je Tomislav Josić (DP) te naglasio kako Strategija polazi upravo od takvog pristupa. Pozdravlja, također, nastavak decentralizacije upravljanja državnim nekretninama, kao i digitalizaciju evidencija i unaprjeđenje registra državne imovine.
"Posebno treba istaknuti važnost korištenja državnih nekretnina za provedbu stambene politike. Ciljevi su dobro postavljeni, ali uspjeh će ovisiti o brzini rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, kvalitetnoj suradnji i dosljednom praćenju rezultata", kazao je.
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