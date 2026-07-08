Oporba: To se zove švicarski sir od države, HDZ: Strategija donosi jasne ciljeve

"Ministarstvo je tijekom 2024. županijama i gradovima predalo 9841 zahtjev koji se odnose na raspolaganje nekretninama u vlasništvu RH, a riješeno je tek nešto manje od 10 posto i to nije dobro. Prebacili ste nadležnost na gradove i županije, ali niste pitali imaju li ta tijela kapaciteta, a očito je da nemaju", poručio je te dodao kako je Vlada decentralizirala samo obveze, ali ne i prava županija i gradova.