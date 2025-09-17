Vojna parada oštetila ulice u Beogradu: Koliko će koštati "zabava koju sebi priređuje Vučić"?

Na Novom Beogradu ovih je dana sve u znaku završnih priprema za veliku vojnu paradu „Snaga jedinstva“, koja se u glavnom gradu Srbije održava 20. rujna. No, umjesto ponosa i svečanosti, kod dijela građana prevladava nezadovoljstvo – asfalt na više prometnica već je vidljivo oštećen kretanjem tenkova i oklopnih vozila.
Zatvorene ulice i oštećenja
Promet je zatvoren u Bulevaru Nikole Tesle – od Bulevara Mihajla Pupina do Ulice Trešnjinog cveta – i tako će ostati do 25. rujna. Građani Srbije na društvenim mrežama dijele fotografije oštećenog kolnika, a pitanje koje se sve češće postavlja jest koliko će popravci koštati i koliko će trajati, prenosi Danas.rs.
Koliko smo mi upućeni prošlog leta su rađene sanacije kolovoza na dosta mesta na Novom Beogradu. Isti taj kolovoz je sad upropašćen.— Blokada Sfbg (@BlokadaSfbg) September 13, 2025
Čije pare vi bacate?
🎥: Gavrilo Andrić pic.twitter.com/EepSeM1eiM
Stručnjaci: Popravci mogu dosegnuti milijun eura
Građevinski inženjer Danijel Dašić objašnjava da cijena ovisi o vrsti sanacije: od krpanja pukotina po 8–15 eura po kvadratu, do kompletne rekonstrukcije koja može dosegnuti i 35 eura po kvadratu. Ističe kako bi se šteta mogla spriječiti postavljanjem gumenih elemenata na gusjenice tenkova, što bi iznosilo oko 1.000 eura po vozilu.
Bivši direktor poduzeća JKP Beograd put, Milan Savić, procjenjuje da bi samo uklanjanje oštećenog asfalta i priprema stajali oko 250.000 eura, a ugradnja novog dodatnih 700.000 eura.
"Već sada golim okom jasno je da su značajno oštećene prometnice na kojima je stacionirana vojna tehnika predviđena za paradu – Bulevar Nikole Tesle, Bulevar Maršala Tolbuhina, Trešnjin cvet te dio Ulice Aleksinačkih rudara. Sve te prometnice morat će proći rekonstrukciju", rekao je Savić.
„Ukupni troškovi mogli bi dosegnuti oko milijun eura – novac za koji se mogao izgraditi novi vrtić ili obnoviti škola“, upozorava Savić.
Danas je Dan srpskog jedinstva, vlast će se okupiti u Gadžinom Hanu, ali će centralna svečanost biti održana u Beogradu 20. septembra, kada će biti održana i vojna parada. Pukovnik u penziji Goran Petković za N1 kaže da će desetodnevno paradiranje po ulicama Novog Beograda mnogo… pic.twitter.com/XIKkH7F6rh— TV N1 Beograd (@n1srbija) September 15, 2025
"To je, kaže, "zabava koju predsjednik Vučić priređuje sebi, a koja će se na kraju platiti iz džepa građana".
"Kako grad trenutačno nema dovoljno sredstava, realnije je da će se nakon parade asfalt samo izbrusiti i zakrpati, dok će vozači nastaviti trpjeti loše uvjete na cestama“, zaključuje Savić.
Građani podijeljeni
Dok vojska Srbije najavljuje spektakl povodom parade, stanovnici Novog Beograda izražavaju zabrinutost zbog sigurnosti u prometu i mogućeg troška za gradski proračun. Koliko će prometnice nakon svečanosti biti oštećene i koliko će njihova obnova trajati – zasad ostaje nepoznato.
