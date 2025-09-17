Vojna parada oštetila ulice u Beogradu: Koliko će koštati "zabava koju sebi priređuje Vučić"?

Promet je zatvoren u Bulevaru Nikole Tesle – od Bulevara Mihajla Pupina do Ulice Trešnjinog cveta – i tako će ostati do 25. rujna. Građani Srbije na društvenim mrežama dijele fotografije oštećenog kolnika, a pitanje koje se sve češće postavlja jest koliko će popravci koštati i koliko će trajati, prenosi Danas.rs.