O POLITIČKIM PROTIVNICIMA
Vučić: Dok ja cijelu večer sanjam velike snove i ništa ne jedem, ljudi bez ideje žele samo fotelju
Aleksandar Vučić poručio je da bi glas za bilo koju listu osim one koja nosi njegovo ime bio glas za blokadere, tvrdeći da njegovi politički protivnici nemaju velike ciljeve ni ideje.
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Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je kasno sinoć novinarima u Parizu da bi glas za bilo koju listu koja nije "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić" bio glas za blokadere.
"Svi koji nisu Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić, glasat će protiv nas. Neki će oklijevati i čekati dva, tri mjeseca da na to pristanu, pa će reći - 'Bili su strašni pritisci odavde i odande'. Neki će to odmah učiniti, ali nemojte imati nikakve dvojbe - glas za bilo koga drugog je glas za blokadere", rekao je Vučić nakon sastanka s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, piše N1 Srbija.
Istaknuo je da je država "previše ozbiljna stvar" da bi se njome upravljalo iz ruku ljudi koji, kako tvrdi, ne znaju što je država.
"Ljudi toliko žele samo fotelju, a nemaju velike ciljeve i veliku ideju, dok ja cijelu večer sanjam velike snove i ništa ne jedem. Sanjam o tome kako i što možemo učiniti u poljoprivredi sa satelitima, što možemo napraviti po pitanju poplava i požara. I uvijek imam sve veće i veće snove", rekao je Vučić.
Dodao je da o svojim političkim protivnicima ne može govoriti "tako loše i tako ružno" kao što oni govore o njemu.
"Neka ljudi glasuju za njih. Iste večeri reći ću što nas čeka, bez imalo straha. Ali neka ljudi dobro odvagnu, neka dobro razmisle. I prije nego što sreću potraže na drugoj strani, neka dobro provjere je li im baš toliko loše", poručio je Vučić.
'Ne želim vjerovati da će moji protivnici kandidirati neobrazovane i stručne kadrove'
Govoreći o navodima pojedinih medija da bi bivši košarkaš Dejan Bodiroga mogao biti prvi na studentskoj listi, Vučić je rekao da svojim protivnicima želi da ostanu dosljedni svojim načelima.
"A to su znanje je moć, stručnost je znanje. Ne želim vjerovati da će kandidirati neobrazovane i nestručne kadrove", istaknuo je Vučić.
Dodao je da ljude ne dijeli prema tome koju su školu završili, već prema njihovim sposobnostima i razini obrazovanja.
"Razina obrazovanja ne mora uvijek biti usklađena s formalnim obrazovanjem. Nažalost, u slučaju koji spominjete, razina suštinskog obrazovanja značajno je niža od formalnog. Ali vjerujem da će to promijeniti, siguran sam da hoće. Ne vjerujem da će ostati pri tako lošoj odluci", rekao je Vučić novinarima.
Na sastanku s Macronom
U Parizu se održava Međunarodni samit o svemiru, na kojem je francuski predsjednik Emmanuel Macron ugostio šefove država i vlada, svemirske agencije, međunarodne organizacije, vojne dužnosnike i lidere industrije iz gotovo 120 zemalja.
Glavne teme samita su jačanje neovisnih europskih kapaciteta u svemirskom transportu i istraživanju, povezivanje svemira sa sigurnošću te korištenje niskih Zemljinih orbita.
Predsjednik Srbije danas će govoriti na plenarnoj sjednici na temu "Budući svemir za svijet koji se brzo mijenja".
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