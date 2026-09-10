Vučić: Dok ja cijelu večer sanjam velike snove i ništa ne jedem, ljudi bez ideje žele samo fotelju

"Svi koji nisu Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić, glasat će protiv nas. Neki će oklijevati i čekati dva, tri mjeseca da na to pristanu, pa će reći - 'Bili su strašni pritisci odavde i odande'. Neki će to odmah učiniti, ali nemojte imati nikakve dvojbe - glas za bilo koga drugog je glas za blokadere", rekao je Vučić nakon sastanka s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, piše N1 Srbija.