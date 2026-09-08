"sprovod kao alibi"
Vučić najavio izvanredne izbore u Srbiji pa govorio o "histeričnoj lavini napada" iz regije
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će sutra u podne donijeti odluke o raspuštanju Narodne skupštine i raspisivanju izvanrednih parlamentarnih izbora. Potvrdio je i da će se izbori održati 25. listopada, a predizborna kampanja trajat će 46 dana.
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„Trebam donijeti dvije odluke u skladu s Ustavom i Zakonom o predsjedniku. Prva je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Republike Srbije, a druga odluka o raspisivanju izbora. Obje ću odluke objaviti sutra, točno u 12 sati. Izbori će biti održani u Srbiji 25. listopada“, rekao je Vučić gostujući na RTS-u.
Poručio je i da će prihvatiti izborne rezultate, bez obzira na to kakvi budu, te čestitati protivnicima ako pobijede.
Prema srbijanskom zakonu, od raspisivanja parlamentarnih izbora do dana glasanja mora proći najmanje 45, a najviše 60 dana, piše N1 Srbija.
Glavni odbor Srpske napredne stranke (SNS) ranije je odlučio da će Vučić biti nositelj liste Ujedinjena Srbija na predstojećim parlamentarnim izborima. Ako lista osvoji vlast, aktualni predsjednik Srbije trebao bi biti i kandidat za premijera.
Vučić o reakcijama nakon Mladićeva pokopa
Vučić se osvrnuo i na oštre reakcije u regiji nakon pokopa Ratka Mladića. Kazao je kako su takve reakcije, prema njegovim riječima, bile očekivane.
"Očekivao sam... Vidjeli smo histeričnu lavinu napada iz Sarajeva, Prištine, Zagreba, Podgorice, sve smo to očekivali. Ništa to nije iznenađujuće. Čak ni žustrina napada, ni nekorištenje diplomatskog rječnika“, rekao je Vučić.
Dodao je kako Srbija ne želi ulaziti u "matricu histeričnih izjava", istaknuvši da se prethodna dva dana nije oglašavao.
"Zabrinjava me što je sprovod nekima poslužio kao alibi da pokažu koliko mrze Srbiju", dodao je srbijanski predsjednik. "Mržnja je zato što Srbija najbrže raste. Mnogi su sudjelovali u obojenoj revoluciji", kazao je.
Najavio je i da će Srbija poduzeti "mjere reciprociteta" kao odgovor na odluke koje su druge zemlje donijele prema Srbiji nakon Mladićeva pokopa.
Istaknuo je da je zadovoljan što je cijeli događaj protekao mirno, a procijenio je da je na dan pokopa bilo između 120.000 i 150.000 ljudi.
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