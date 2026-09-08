Vučić najavio izvanredne izbore u Srbiji pa govorio o "histeričnoj lavini napada" iz regije

„Trebam donijeti dvije odluke u skladu s Ustavom i Zakonom o predsjedniku. Prva je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Republike Srbije, a druga odluka o raspisivanju izbora. Obje ću odluke objaviti sutra, točno u 12 sati. Izbori će biti održani u Srbiji 25. listopada“, rekao je Vučić gostujući na RTS-u.