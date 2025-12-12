Vučić: Hrvatska je iznimno snažna vojna sila, ali Srbija zna što joj je činiti

"Hrvatska vojska je iznimno snažna i respektabilna sila u regiji koja se naoružava dramatičnom brzinom. Mi ne volimo toliko govoriti, ali znamo šta moramo učiniti da bismo za sve one koji prave neprincipijelne vojne saveze u okruženju bili 'tvrd orah' i kako bismo uvijek imali tu vrstu odvraćajućeg efekta i djelovanja i kako bismo čuvali mir za budućnost naše djece i da jedanput preskočimo sukobe", rekao je Vučić novinarima u Nišu.