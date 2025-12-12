Bruxelles ne vjeruje Vučiću: Europski parlamentarci stižu u kontrolu u Beograd

„Takav mehanizam EP pokreće kada sumnja da izvješća domaćih institucija nisu pouzdana, da su neovisna tijela pod pritiskom i da je političko upravljanje preuzelo kontrolu nad ključnim segmentima države. Ako do posjeta dođe, to će značiti da Europska unija želi provjeriti činjenice neposredno, bez filtera, jer povjerenje više nije implicitno. To također znači da, iako je za posjet nužna suglasnost Srbije kao zemlje domaćina, delegacija EP-a neće doći slušati samo političke narative, već će razgovarati i s predstavnicima institucija, kao i s predstavnicima civilnog i akademskog sektora, vjerojatno i s pojedincima u slučajevima koji su otvorili ozbiljna pitanja odgovornosti države“, ističe sugovornica Nove.