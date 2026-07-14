Vučić: Izbori do početka prosinca. Planiram se vratiti na mjesto premijera

"Što želite izgraditi? Još čvršće granice između svih? Ako svi uđemo zajedno, neće biti granica između Prištine, Beograda i svih ostalih. Potrebno je da regija bude ujedinjena, a ne da postane nova zona sukoba između onih koji uđu u Europsku uniju i onih koji su još daleko od članstva“, dodao je.