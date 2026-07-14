intervju za Financial Times
Vučić: Izbori do početka prosinca. Planiram se vratiti na mjesto premijera
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u intervjuu za Financial Times da očekuje održavanje prijevremenih parlamentarnih izbora do početka prosinca, nakon kojih bi se, kako je najavio, mogao vratiti na dužnost predsjednika Vlade Srbije.
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FT je podsjetio da je Srbija kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji od 2012. godine, ali da je proces pristupanja u zastoju već 13 godina, tijekom kojih je Aleksandar Vučić bio ključna politička figura u zemlji, obnašajući različite državne dužnosti.
List navodi i da se Vučić, kojeg njegovi protivnici optužuju za autoritarnost i korupciju, suočava s najvećim izazovom u svojoj političkoj karijeri nakon urušavanja nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu 2024. godine, kada je poginulo 16 ljudi. Ta je tragedija potaknula više od 20 mjeseci protuvladinih prosvjeda.
"Nema prostora za drugačiju odluku"
Kako bi odgovorio na kritike, Vučić je obećao raspisati prijevremene izbore tijekom ove godine, a prošlog je mjeseca najavio da će podnijeti ostavku na dužnost predsjednika Republike. Iako je riječ o pretežno ceremonijalnoj funkciji, zahvaljujući utjecaju u vladajućoj stranci upravo je s te pozicije godinama imao najveći politički utjecaj, prenosi Nova.rs.
Vučić je za FT rekao da namjerava ispuniti to obećanje prije nego što se, po svemu sudeći, vrati na mjesto premijera, koje je napustio prije deset godina.
"Najvjerojatnije ćemo prvo imati parlamentarne izbore, a zatim predsjedničke. Parlamentarni izbori bit će održani do početka prosinca. Nema prostora za drugačiju odluku", rekao je Vučić.
Zapadni Balkan zajedno u Europsku uniju
U intervjuu objavljenom u newsletteru Financial Timesa pod naslovom „Veliki prasak“, Vučić je pozvao Bruxelles da odustane od sve izraženijeg modela proširenja koji se temelji na individualnim zaslugama država kandidatkinja, prema kojem su Crna Gora i Albanija trenutačno najbliže članstvu, te da umjesto toga primi zemlje Zapadnog Balkana zajedno.
"Što želite izgraditi? Još čvršće granice između svih? Ako svi uđemo zajedno, neće biti granica između Prištine, Beograda i svih ostalih. Potrebno je da regija bude ujedinjena, a ne da postane nova zona sukoba između onih koji uđu u Europsku uniju i onih koji su još daleko od članstva“, dodao je.
Crna Gora i Albanija zatvaraju nova poglavlja
FT navodi da Vučićeve izjave dolaze uoči sastanaka u Bruxellesu na kojima Crna Gora i Albanija zatvaraju nova poglavlja u pristupnim pregovorima s Europskom unijom, dok Ukrajina i Moldavija otvaraju po jedan novi pregovarački klaster.
Irski ministar za europska pitanja Thomas Byrne izjavio je da je današnji napredak "signal svim državama kandidatkinjama da će, ako odrade svoj dio posla, biti nagrađene.
"Proces je stvaran. Crna Gora prošla je više od polovice pristupnog procesa i nadamo se da će se taj zamah nastaviti", rekao je Byrne.
Financial Times dodaje da pristupanje Srbije Europskoj uniji već godinama usporavaju dugotrajni spor s Kosovom, kao i zabrinutost Bruxellesa zbog stanja vladavine prava i korupcije. Vučić je poručio da "vlada radi na zakonima protiv korupcije i svim ostalim potrebnim reformama".
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