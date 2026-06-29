EU planira novi početak u odnosima sa Srbijom uoči izbora

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, zajedno s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom, sastala se s Vučićem tijekom samita u Crnoj Gori ranije ovog mjeseca. Tom su prilikom razgovarali o mogućnosti da Beograd bude "nagrađen" ako odustane od zakona koji nisu u skladu s pravilima članstva u Europskoj uniji, navela su dvojica dužnosnika.