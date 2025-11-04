Vučić: Jurimo dvojicu snajperista u Beogradu, tri dana ih ne možemo naći

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je u Srbiji prethodnih dana i tjedana bilo različitih sigurnosno-obavještajnih podataka "koji nisu naivni", o kojima nisu obavještavali javnost, tvrdeći da su u Beograd stigla "dvojica snajperista", ali ne precizirajući tko bi mogao biti meta.
"Mi trenutno u Beogradu jurimo dvojicu snajperista za koje znamo da se nalaze u gradu i već tri dana ne možemo ih pronaći. Nadam se da ćemo uspjeti. Tko su i koje su mete - vidjet ćemo. Ali znamo da su stigli, znamo i odakle novac, vjerujem da će nadležne službe uspjeti to riješiti", rekao je Vučić za televiziju Prva.
U tom kontekstu, rekao je da postoji "samo jedan način na koji mogu pobijediti njega", dodajući da za bilo kakvu promjenu vlasti "ne postoji nijedan drugi način", jer on neće prihvatiti "silu, nasilje, strani utjecaj".
"Ali to im je jedini način, drugi nemaju. Moju volju ne mogu pokolebati, ne mogu me pobijediti na izborima, i to oni odlično znaju", kazao je Vučić.
Dodao je da se trudi reći "oprosti" za svaku težu riječ, navodeći da je to njegov posao i obveza kao predsjednika države.
"Jesam li nekad pretjerao - pa jesam, ali sam čovjek od krvi i mesa. To što sam ja preživio, da se ne naljutite, nitko od ljudi u Srbiji nije prošao kroz takve vrste uvreda, napada, pritisaka, gadosti koje je morao slušati o sebi i svojoj obitelji", kazao je Vučić.
Ocijenio je da je 10-15, do 20 posto ljudi u Srbiji "izuzetno razočarano" nakon skupa u Novom Sadu 1. studenoga, tvrdeći da su oni bili "apsolutno sigurni da je sve završeno i da je pitanje trenutka kada će se dočepati vlasti i upravljanja novcem".
"Oni to rade zbog novca, ne zbog ideja i ideala kojih nemaju. I onda se to nije dogodilo i neće se dogoditi", tvrdi predsjednik Srbije.
Govoreći o incidentima u šatorskom naselju ispred Doma narodne skupštine u nedjelju, kazao je da su ljudi u Pionirskom parku "iz čista mira napadnuti", kao i da je tijekom nedjelje napadnuto sedam prostorija SNS-a u Srbiji.
