Vučić kod Orbana zbog američkih sankcija: Hoćemo li uspjeti ili smo previše mali, ostaje vidjeti

Mađarski premijer Viktor Orban ugostio je na radnoj večeri srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića i ministra financija Sinišu Malog, a ključne teme bile su energetika i energetska stabilnost nakon američkih sankcija NIS-u i pripreme EU-a da zabrani uvoz i tranzit ruskog plina.
Od 9. listopada na snazi su sankcije američkog ministartsva financija Naftnoj industriji Srbije (NIS) koja je u većinskom ruskom vlasništvu, a ministri energeetike zemalja članica Europske unije u ponedjeljak su usvojii nacrt zabrane uvoza ruskog plina, što podrazumijeva i zabranu tranzita preko država članica EU-a, čime će biiti pogođena i Srbija.
"Mnogi ne žele politiku mira"
Vučić je za Radio-televiziju Srbije rekao da su za Srbiju "teški udarci" vezani za opskrbu naftom i plinom i ocijenio da EU "podiže zavjesu" prema Rusiji i da ne želi imati iza te zavjese "bilo koga tko bi mogao biti neutralan".
"Oni neće imati nekoga tko ne želi provoditi njihovu politiku u potpunosti. Mi bismo željeli politiku mira, mnogi danas ne žele politiku mira. Mađarska želi. Hoćemo li uspjeti ili smo previše mali, ostaje vidjeti", rekao je Vučić.
On je naveo da će mađarski MOL povećati izvoz naftnih derivata u Srbiju, ali da i dalje ostaje problem opskrbe sirovom naftom, jer američke sankcije znače i obustavu dopreme sirove nafte Jadranskim naftovodom rafineriji u Pančevu iz koje se opskrbljuje 95 posto srpskog tržišta.
Srbijanski predsjednik u javnosti često naglašava osobno prijateljstvo s Orbanom, a srpsko-mađarske odnose ocjenjuje kao najbolje u povijesti ikad. U povodu neformalnog posjeta Orbanu, Vučić je na Instagramu objavio kako "Srbija i Mađarska nastavljaju jačati prijateljstvo utemeljeno na povjerenju, uzajamnom poštivanju i zajedničkoj viziji stabilnosti i napretka".
Beogradski mediji izvijestili su ranije da su ministri energetike država članica EU-a u ponedjeljak usuglasili Nacrt direktive o postupnom ukidanju uvoza ruskog prirodnog plina.
Srbija se nalazi u veoma teškoj i gotovo bezizlaznoj situaciji, izjavila je ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović povodom odluke EU-a da zabrani tranzit prirodnog plina iz Rusije kroz EU u treće zemlje.
"Suština je da Bugarska neće dozvoliti protok ruskog plina kroz Balkanski tok, čime će biti oštećena i Srbija u budućnosti", rekla je Đedović Handanović.
Iz Bruxellesa je najavljeno da ta mjera stupa na snagu 1. siječnja 2026. godine, uz tranzicijski period za postojeće ugovore.
Kratkoročni ugovori koji su postignuti prije 17. lipnja ove godine mogu se nastaviti do 17. lipnja 2026. godine, dok će dugoročni ugovori trajati do 1. siječnja 2028.
