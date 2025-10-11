Vučić: Dobili smo razočaravajuće vijesti iz Rusije

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će država "poduzeti mjere“ zbog sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS).
"Bili smo fer ne samo prema ruskoj strani, već i prema europskoj, kao i prema međunarodnom pravu. Želim obavijestiti građane da ćemo poduzimati mjere“, rekao je Vučić za televiziju Informer.
Dodao je da će u ponedjeljak ruskoj strani iznijeti "nove ideje" koje se tiču sankcija NIS-u.
Vučić je rekao i da je Srbija dobila "razočaravajuće vijesti iz Rusije“ kada je riječ o ugovoru za opskrbu plinom. Prema njegovim riječima, Rusija je Srbiji ponudila ugovor za plin samo do Nove godine, ali ne i na duže razdoblje.
Kaže da su to "razočaravajuće vijesti“.
"Rekao sam da je to za nas vrlo razočaravajuća vijest, zato što smo trebali zaključiti do svibnja dugoročni ugovor na tri godine. Bili smo više nego fer i pouzdan partner u svakom smislu. Da ne govorimo o tome da je Srbija odustajala od arbitraža i od mnogih drugih stvari kako bi se sačuvalo prijateljstvo i partnerski odnosi“, rekao je Vučić.
Razgovarao s Putinom
Predsjednik Srbije potom je otkrio zašto Rusija nudi plin samo do Nove godine.
"U rujnu sam se ponovno sastao s predsjednikom Putinom, razgovarao sam i rekao: ‘Sve je na vama i molim vas, kako vi odlučite. Mi ćemo prihvatiti, samo vas molim da to zaključimo’. Sada su nas obavijestili da će to trajati do Nove godine. Zašto do Nove godine? Logika je jednostavna i neću to skrivati, zato što oni time žele poručiti: ‘E, ako vi krenete u nacionalizaciju NIS-a ili bilo što drugo, mi možemo prekinuti isporuku plina 31. prosinca’. I to je za mene vrlo, vrlo loša poruka u svakom smislu“, rekao je Vučić.
Naglasio je da će na predstojećem sastanku s predstavnicima Rusije i "Gazprom nefta“, zakazanom za ponedjeljak, najprije čuti ponudu druge strane te u skladu s tim reagirati, ali i da će se problemi zbog američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS) riješiti dogovorom "Rusa i Amerikanaca“.
"Nema za nas lakih rješenja"
Rekao je da od ruske strane želi čuti koji je njihov plan u slučaju da se rat u Ukrajini, zbog kojeg je ruski energetski sektor pod sankcijama, ne završi uskoro.
"Želim (od njih čuti) što se događa ako se ne dogodi skoro okončanje rata? A ja ne vjerujem da će se (uskoro) dogoditi. Izdržat ćemo tri, evo i četiri mjeseca, i to će biti s velikom štetom, jer ćemo trošiti ono što smo zaradili. Recite mi, što radimo poslije? I da se potpiše primirje, stvari se neće lako promijeniti. Kako god se okreneš, nema za nas lakih rješenja... Moramo razumjeti da je cijela Europa u psihozi rata... Ne možemo biti potpuno ravnodušni, jer smo dio svijeta“, kazao je Vučić.
Vučić je dodao da je Srbija uglavnom obustavila izvoz oružja, kako ne bi ugrozila odnose s drugim državama, zbog čega sada u dvije tvornice namjenske industrije "imaju problem s isplatom plaća".
Također je naveo da u cijeloj situaciji oko NIS-a od Srbije "nitko nije tražio mišljenje", dodajući da "nećemo sudjelovati u ratu" te da zbog toga "plaćamo već dovoljno visoku cijenu – i ekonomsku i političku."
Građanima je poručio da se neće ponoviti "kantice ili kanisteri“ za benzin, da će vlasti "braniti njihova radna mjesta", te je ponovio da "prezire nacionalizaciju", aludirajući na prijedloge da Srbija preuzme naftnu kompaniju.
"Da si uzeo, rekli bi – zašto si uzeo; da ne uzmem, rekli bi – zašto nisi... Osigurali smo stabilnu opskrbu, ali će to koštati. Trošit ćemo novac jer je netko štedio kao hrčak, a za taj novac mogli smo građanima povećati plaće za jedan ili dva posto. (Od svih rezervi) samo trećina su NIS-ove rezerve, a ostalo su državne robne i rezerve drugih komercijalnih kompanija“, naveo je Vučić.