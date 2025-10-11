Vučić: Dobili smo razočaravajuće vijesti iz Rusije

"U rujnu sam se ponovno sastao s predsjednikom Putinom, razgovarao sam i rekao: ‘Sve je na vama i molim vas, kako vi odlučite. Mi ćemo prihvatiti, samo vas molim da to zaključimo’. Sada su nas obavijestili da će to trajati do Nove godine. Zašto do Nove godine? Logika je jednostavna i neću to skrivati, zato što oni time žele poručiti: ‘E, ako vi krenete u nacionalizaciju NIS-a ili bilo što drugo, mi možemo prekinuti isporuku plina 31. prosinca’. I to je za mene vrlo, vrlo loša poruka u svakom smislu“, rekao je Vučić.