WSJ: Kushner odustao od plana izgradnje Trumpova hotela u Srbiji

Podsjetimo, danas je u Srbiji Tužiteljstvo za organizirani kriminal podiglo optužni prijedlog protiv ministra kulture Nikole Selakovića i još troje osoba u slučaju Generalštab: tajnice Ministarstva kulture Slavice Jelače, vršitelja dužnosti ravnatelja Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Gorana Vasića te vršitelja dužnosti ravnatelja Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda Aleksandra Ivanovića, a u vezi s nezakonitostima prilikom skidanja statusa kulturnog dobra sa zgrada „Generalštaba“, navodi se u priopćenju.