WSJ: Kushner odustao od plana izgradnje Trumpova hotela u Srbiji

Jared Kushner povukao se iz planiranog projekta izgradnje Trumpova hotela u Beogradu nakon što je projekt izazvao prosvjede i podizanje optužnice protiv visokog srpskog političara, piše Wall Street Journal.
Oglas
„Budući da bi značajni projekti trebali ujedinjavati, a ne dijeliti, te iz poštovanja prema narodu Srbije i gradu Beogradu, povlačimo našu prijavu i u ovom se trenutku povlačimo“, rekao je glasnogovornik Kushnerove privatne investicijske tvrtke Affinity Partners.
Podsjetimo, danas je u Srbiji Tužiteljstvo za organizirani kriminal podiglo optužni prijedlog protiv ministra kulture Nikole Selakovića i još troje osoba u slučaju Generalštab: tajnice Ministarstva kulture Slavice Jelače, vršitelja dužnosti ravnatelja Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Gorana Vasića te vršitelja dužnosti ravnatelja Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda Aleksandra Ivanovića, a u vezi s nezakonitostima prilikom skidanja statusa kulturnog dobra sa zgrada „Generalštaba“, navodi se u priopćenju.
Osumnjičenima se, kako se dodaje, na teret stavlja počinjenje dvaju kaznenih djela: zlouporaba službenog položaja iz članka 359. stavka 1. te krivotvorenje službene isprave iz članka 357. stavka 2. u vezi sa stavkom 1. Kaznenog zakona.
Selaković je 4. prosinca u Tužiteljstvu za organizirani kriminal ispitan u svojstvu osumnjičenika, kada je iznio svoju obranu.
Nakon ispitivanja Selaković je novinarima iznio niz optužbi na račun TOK-a. U svom obraćanju Tužiteljstvo je nazvao „autoimunom bolešću“, ističući da je riječ o „blokaderskoj kriminalnoj bandi koja je uzurpirala dio države i dio državnog sustava“.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas