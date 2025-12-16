Kushnerova kompanija za N1: Iz poštovanja prema građanima Srbije, u ovom trenutku povlačimo prijavu

Kako je jučer objavio Wall Street Journal, Kushner je na ovim pregovorima radio više od dvije godine, a službeni ugovor tadašnju srpski ministar Goran Vesić potpisao je u svibnju prošle godine s tvrtkom „Affinity Global Development“, koja je povezana s Affinity Partners. U tom se ugovoru navodilo da je Srbija obvezna ukloniti oznaku kulturne baštine s kompleksa Glavnog stožera „na način koji je zadovoljavajući“ za Kushnerovu kompaniju, da završi radove na rušenju objekata, također „na način koji je zadovoljavajući“ za tvrtku Trumpova zeta, a zemljište na kojem se nalazi dati u besplatan zakup na 99 godina, uz opciju besplatnog pretvaranja u pravo vlasništva.