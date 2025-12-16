u jeku političke afere
Kushnerova kompanija za N1: Iz poštovanja prema građanima Srbije, u ovom trenutku povlačimo prijavu
Projekt izgradnje Trumpova hotela i slučaj Glavnog stožera u središtu Beograda izazvao je mnoge kontroverze u javnosti. Samo mjesec dana nakon usvajanja lex specialisa i nekoliko sati nakon što je srpsko tužiteljstvo podiglo optužni prijedlog protiv ministra Nikole Selakovića, tvrtka Jareda Kushnera, Affinity Partners, rekla je za N1 Srbiju da se "u ovom trenutku povlači" iz planiranog projekta.
"Naša vizija projekta u Beogradu bila je ponuditi elegantan i inspirativan dizajn koji odaje priznanje napretku Srbije. Ponosni smo na arhitekturu koju je naš tim osmislio. Budući da bi značajni projekti trebali ujedinjavati, a ne dijeliti, te iz poštovanja prema građanima Srbije i Gradu Beogradu, u ovom trenutku povlačimo našu prijavu i odustajemo od daljnjeg sudjelovanja“, kazao je za N1 Srbiju glasnogovornik Kushnerove privatne investicijske tvrtke "Affinity Partners".
Odluka dolazi nakon optužnog prijedloga protiv ključnih državnih dužnosnika koji su bili uključeni u ovaj projekt, ali i masovnog nezadovoljstva javnosti u Srbiji.
Što je prethodilo povlačenju iz projekta?
Kako je jučer objavio Wall Street Journal, Kushner je na ovim pregovorima radio više od dvije godine, a službeni ugovor tadašnju srpski ministar Goran Vesić potpisao je u svibnju prošle godine s tvrtkom „Affinity Global Development“, koja je povezana s Affinity Partners. U tom se ugovoru navodilo da je Srbija obvezna ukloniti oznaku kulturne baštine s kompleksa Glavnog stožera „na način koji je zadovoljavajući“ za Kushnerovu kompaniju, da završi radove na rušenju objekata, također „na način koji je zadovoljavajući“ za tvrtku Trumpova zeta, a zemljište na kojem se nalazi dati u besplatan zakup na 99 godina, uz opciju besplatnog pretvaranja u pravo vlasništva.
Vlast u Srbiji počela je ispunjavati obveze nekoliko mjeseci kasnije, kada je Vlada Srbije, tada još uvijek s resornim ministrom Goranom Vesićem, 14. studenoga 2024. donijela odluku da iz registra nepokretnih kulturnih dobara izbriše zgrade Glavnog stožera Vojske Srbije i Crne Gore i Ministarstva obrane u Ulici kneza Miloša u Beogradu. Kako bi status bio ukinut, bila je potrebna suglasnost Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, a kasnije se pokazalo i da je pomoć Vladi pružio v. d. ravnatelja Zavoda Goran Vasić, protiv kojega Tužiteljstvo za organizirani kriminal vodi postupak zbog zlouporabe službenog položaja i krivotvorenja službene isprave na temelju koje je Vlada Srbije donijela tu odluku.
Portal N1 Srbija ranije je tijekom mjeseca kontaktirao „Affinity Partners“ s pitanjima jesu li „svjesni nezadovoljstva građana Srbije i pokrenutih postupaka protiv ključnih osoba u ovom slučaju“, kao i „hoće li povući projekt ako službena optužnica bude podignuta“, no tada nisu željeli komentirati.
Odgovor je stigao nekoliko sati nakon što je TOK podigao optužni prijedlog protiv srpskog ministra kulture Nikole Selakovića, v. d. ravnatelja Zavoda za zaštitu spomenika kulture Gorana Vasića, zaposlenika Zavoda za zaštitu spomenika kulture Aleksandra Ivanovića i v. d. tajnice u Ministarstvu kulture Slavice Jelače. Oni su osumnjičeni za zlouporabu službenog položaja i krivotvorenje službene isprave.
Srbija će, čini se, morati platiti troškove Amerikancima
Jedno od pitanja je – što će sada srpski vlastodršci učiniti, kada su prekoračili svoje ovlasti i narušili vladavinu prava donošenjem lex specialisa o Glavnom stožeru. Uz to, tu je i ugovor koji je potpisan s američkim partnerom, a koji samo američki strateški partner može raskinuti. Američki partner može također tražiti naknadu troškova, kako piše Forbes Srbija.
Kako piše Forbes Srbija, kada se ugovor poništava jer država „nije ispunila obveze prema američkom partneru“, režim ima samo pet dana od primitka pisanog obavještenja da plati troškove raskida.
Kolika bi ta odšteta iznosila nije moguće procijeniti. List New York Times objavio je 18. ožujka 2024. da je investicija vrijedna 500 milijuna dolara te da bi država Srbija, prema prijedlogu ugovora, trebala dobiti 22 posto profita, pišeRadio Slobodna Europa.
O Glavnom stožeru se nedavno govorilo i u Kongresu
Američki stručnjak za Balkan Edward Joseph u intervjuu za N1 Srbiju rekao je da je pitanje Glavnog stožera pokrenuto u američkom Kongresu.
"Članovi Kongresa su to spomenuli, a spomenuo sam i ja. U tom kontekstu postavljena su pitanja o tome kako je uopće došlo do ovog dogovora. Ja sam ih osobno postavio, i to u kontekstu dileme hoće li predsjednik Vučić uopće biti u stanju ispuniti ove obveze, imajući u vidu široko protivljenje među građanima Srbije“, naveo je on.
To uključuje, primjerice, Udruženje arhitekata, koje je uputilo detaljno pismo i objasnilo da kulturna baština seže mnogo dalje unatrag od NATO bombardiranja 1999. godine.
"Također smo nedavno vidjeli da je projekt Rio Tinta, rudnik Jadar, privremeno obustavljen. Dakle, vidimo da vlada predsjednika Vučića nije u stanju ispuniti svoje obveze, suočena s javnim prosvjedima. I naravno, to je odraz demokratskog aktivizma samih građana Srbije. To je zabrinutost i Kongres je toga bio svjestan te je to uzeo u obzir na saslušanju. Mislim da je to, manje-više, točno. Opet, to će biti dodatni dokaz da predsjednik Vučić ne može ispuniti svoje obveze. I zato smo sada u vrlo ključnom trenutku. Možda ste čuli da je otpravnik poslova u Veleposlanstvu SAD-a, Aleksandar Titolo, izjavio, citiram: ‘Srbija je na raskrižju’“, istaknuo je.
