ovo je procedura
Vlada Srbije usvojila prijedlog o raspuštanju Skupštine, na potezu je Vučić
Vlada Srbije na čelu s premijerom Đurom Macutom usvojila je prijedlog za raspuštanje Narodne skupštine. Prijedlog sada ide predsjedniku Srbije, koji donosi konačnu odluku o raspuštanju parlamenta.
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Predsjednik ima najviše 72 sata za odluku, a istodobno s raspuštanjem Skupštine raspisuju se izvanredni parlamentarni izbori.
Glasanje se mora održati najranije 45, a najkasnije 60 dana od raspisivanja izbora.
Kreće utrka za potpise
Nakon raspisivanja izbora stranke, koalicije i skupine građana mogu početi prikupljati potpise za svoje izborne liste, piše Nova.rs.
Za sudjelovanje na izborima potrebno je najmanje 10.000 potpisa birača. Potpisi se moraju propisno ovjeriti, a zanimljivo je da jedan birač sada može svojim potpisom podržati više izbornih lista.
Za stranke nacionalnih manjina vrijede posebna pravila i niži prag potpore.
Liste se predaju RIK-u
Izborne liste moraju biti predane Republičkom izbornom povjerenstvu (RIK) najkasnije 20 dana prije izbora.
Na listi može biti najviše 250 kandidata, a mora biti ispunjen i uvjet o zastupljenosti spolova – najmanje 40 posto kandidata mora pripadati manje zastupljenom spolu.
RIK potom provjerava dokumentaciju. Ako utvrdi nedostatke koje je moguće ispraviti, stranka ili koalicija dobiva 48 sati da ih otkloni.
Tek nakon službenog proglašenja lista one postaju dio izborne utrke.
Kad će birači znati konačan popis?
Konačna zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije 15 dana prije izbora.
Redoslijed stranaka na glasačkom listiću određuje se prema redoslijedu kojim RIK proglašava njihove liste.
Istodobno se zaključuje birački popis i određuju biračka mjesta.
Ako bi se izbori održali 25. listopada, krajnji rok za predaju izbornih lista bio bi 5. listopada, dok bi konačan popis lista morao biti poznat najkasnije 10. listopada.
Time bi nakon odluke o raspuštanju Skupštine službeno počela kratka i strogo definirana izborna utrka.
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