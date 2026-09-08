Von der Leyen dolazi na Zapadni Balkan, ali zbog veličanja Ratka Mladića će zaobići Srbiju?

Ako bi von der Leyen posjetila Srbiju, to bi se dogodilo samo nekoliko tjedana nakon pogreba Ratka Mladića, koji je pravomoćno osuđen pred međunarodnim sudom za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Posjet bi se također mogao dogoditi u vrijeme moguće predizborne kampanje jer se uskoro očekuje raspisivanje prijevremenih izbora, kao i nakon potvrda da su aktivisti i oporbeni političari bili mete špijunskog softvera uoči mogućih ključnih izbornih ciklusa.