SNAŽNA PORUKA
Von der Leyen dolazi na Zapadni Balkan, ali zbog veličanja Ratka Mladića će zaobići Srbiju?
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen sljedećeg mjeseca putuje u zemlje Zapadnog Balkana, potvrđeno je iz te institucije, no zasad nema potvrde hoće li u sklopu turneje posjetiti i Srbiju.
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"Izbjegavanje Srbije u sklopu turneje opcija je koja se ne isključuje", rekao je za Radio Slobodna Europa (RSE) visoki dužnosnik Europske komisije koji je želio ostati anoniman.
I glasnogovornica Komisije dala je naslutiti da predsjednica Europske komisije možda neće posjetiti sve zemlje regije.
"Mogu potvrditi da će, kao i svake godine, predsjednica posjetiti Zapadni Balkan. Program se još izrađuje i stoga nisam u mogućnosti potvrditi koje će zemlje biti uključene, odnosno hoće li sve zemlje Zapadnog Balkana biti obuhvaćene programom. Još radimo na programu", rekla je na konferenciji za novinare glasnogovornica Europske komisije Paola Pinho.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen trebala bi u listopadu krenuti na redovitu godišnju turneju po Zapadnom Balkanu, tijekom koje tradicionalno posjećuje sve zemlje regije, uključujući Srbiju. Međutim, ovoga bi puta upravo Srbija mogla predstavljati problem, navodi RSE.
Ako bi von der Leyen posjetila Srbiju, to bi se dogodilo samo nekoliko tjedana nakon pogreba Ratka Mladića, koji je pravomoćno osuđen pred međunarodnim sudom za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Posjet bi se također mogao dogoditi u vrijeme moguće predizborne kampanje jer se uskoro očekuje raspisivanje prijevremenih izbora, kao i nakon potvrda da su aktivisti i oporbeni političari bili mete špijunskog softvera uoči mogućih ključnih izbornih ciklusa.
Iz Europskog parlamenta već stižu pozivi von der Leyen da ovoga puta ne posjeti Srbiju.
Članovi Akademske zajednice Srbije također su danas uputili pismo predsjednici Europske komisije u kojem su je zamolili da razmotri mogućnost odgode posjeta Beogradu za razdoblje nakon izbora. Smatraju da bi se time spriječila mogućnost da mediji bliski vlastima njezin eventualni dolazak iskoriste kako bi poslali poruku da Europa podržava aktualnu vlast u Srbiji.
Europska povjerenica za proširenje Marta Kos ranije je otkazala posjet Beogradu. Ona je 4. rujna poručila da je veličanje Ratka Mladića, osuđenog za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini, nakon njegove smrti "nespojivo s vrijednostima na kojima se temelji put prema Europskoj uniji".
Bivši zapovjednik Vojske Republike Srpske Ratko Mladić, kojeg je Haški tribunal osudio za genocid i druge ratne zločine u Bosni i Hercegovini, pokopan je danas u Beogradu uz vojne i državne počasti.
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