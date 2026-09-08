Srpski mediji skloni Vučiću: Na Mladićevu sprovodu je bilo 150.000 ljudi

Nekadašnji zapovjednik vojske bosanskih Srba Ratko Mladić, pravomoćno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici u srpnju 1995. godine, za progon i prisilno premještanje Bošnjaka i Hrvata diljem Bosne i Hercegovine, snajpersko djelovanje, granatiranje i teroriziranje civila tijekom opsade Sarajeva, te za uzimanje pripadnika mirovnih snaga UN-a za taoce kao odmazdu za NATO bombardiranja 1995. umro je 27. kolovoza u zatvorskoj bolnici Haškog suda.