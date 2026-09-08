RAZLIČITE PROCJENE
Srpski mediji skloni Vučiću: Na Mladićevu sprovodu je bilo 150.000 ljudi
Nevladina organizacija Arhiv javnih skupova objavila je procjenu da je sprovodu haškog osuđenika za genocid i druge ratne zločine Ratka Mladića u Beogradu u ponedjeljak nazočilo oko 16.000 ljudi, dok pojedini provladini mediji tvrde da se prije i tijekom sprovoda na širem području groblja okupilo ukupno 150.000 ljudi.
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Arhiv, koji redovito objavljuje procjene s masovnih skupova i prosvjeda u Srbiji, svoju procjenu o sprovodu, objavljenu na mreži X, napravio je brojanjem ljudi na video-snimci, snimljenoj između 11 i 14 sati na mjestu prolaska pogrebne povorke.
Premda je većina domaćih i svjetskih medija u izvješćima uglavnom navodila da sprovodu nazoče "tisuće ljudi", prema jučerašnjem pisanju provladinih medija u Srbiji, policija je procijenila da je u mimohodu pored lijesa, izloženog u lokalnoj crkvi prije sprovooda, sudjelovalo oko 8000 ljudi.
Provladin tabliod Informer, čija je kabelska televizija izravno prenosila sprovod, objavio je na svojoj mrežnoj stranici da je "prema procjenama relevantnih osoba iz sigurnosnih struktura, tijekom dana u širem području Crkve Svetog Luke i povodom sprovoda na Topčiderskom groblju bilo ukupno više od 150.000 ljudi".
Nekadašnji zapovjednik vojske bosanskih Srba Ratko Mladić, pravomoćno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici u srpnju 1995. godine, za progon i prisilno premještanje Bošnjaka i Hrvata diljem Bosne i Hercegovine, snajpersko djelovanje, granatiranje i teroriziranje civila tijekom opsade Sarajeva, te za uzimanje pripadnika mirovnih snaga UN-a za taoce kao odmazdu za NATO bombardiranja 1995. umro je 27. kolovoza u zatvorskoj bolnici Haškog suda.
Pokopan je u obiteljskoj grobnici na Topčiderskom groblju uz crkvene obrede i vojne počasti, među tisućama ljudi u mimohodu i pogrebnoj povorci bili su i pojedini ministri srbijanske vlade i dužnosnici RS-a, a obred u crkvi predvodio je patrijarh Porfirije s vladikama Srpske pravoslavne crkve.
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